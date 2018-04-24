Гид по сборным Евро-2016: Группа В

Англия

Место в рейтинге ФИФА - 11

Тренер: Рой Ходжсон

Звезда: Харри Кейн ("Тоттенхэм", Англия)

Уже давно у англичан не было столь многообещающей сборной, как сейчас. С 1966 года, когда сборная Англии выиграла чемпионат мира, ее всегда причисляли к фаворитам больших турниров. Но родоначальники футбола с той поры не завоевали ни одного трофея. Как результат, к англичанам приклеилось клеймо самой переоцененной сборной в мире.

Но сейчас, если не считать Руни, в распоряжении Роя Ходжсона нет звезд мирового масштаба. Да и Руни провел не самый успешный сезон в составе МЮ. Зато у англичан полно молодых талантов и просто многообещающих игроков. Большинство из них сосредоточено в атаке, где наблюдается явный перебор классных исполнителей.

Скорее всего, из-за этого перебора Руни будет играть под нападающими, а впереди разместятся Харри Кейн и Джейми Варди. Оба провели фантастический сезон в АПЛ. 22-летний Кейн второй год подряд забил больше 20 голов в составе Тоттенхэма. А о свершениях Варди в Лестере не знает только ленивый. К слову, Варди одной ногой уже в Арсенале, который готов выложить за этого бомбардира более 20 миллионов фунтов стерлингов.

В последние годы слабым местом англичан считалась позиция номер один. Ее достаточно давно занимает Джо Харт из Манчестер Сити. Но в последнее время этот 29-летний голкипер возмужал и очень солидно прибавил. Его смело можно причислить к категории топ-вратарей. А еще у Харта неожиданно прорезалось умение отражать удары с 11-метровой отметки. Оно может здорово пригодиться английской сборной, которая исторически испытывает огромные проблемы в сериях послематчевых пенальти.Еще два очень сильных форварда – Старрилдж из Ливерпуля и юный талант Рашфорд из МЮ – отправляются во Францию в качестве джокеров.

Самое слабое место сборной Англии – центр обороны. Игроков калибра Терри и Фердинанда в их лучшие годы здесь явно не хватает. Скорее всего, основную пару центрбеков составят Кэхилл из Челси и Смоллинг из МЮ. На подмене – молодой Стоунз из Эвертона. В любом случае, оборону нельзя назвать сильной стороной сборной Англии. Рой Ходжсон это прекрасно понимает и пытается компенсировать этот недостаток активностью впереди.

Что касается Роя Ходжсона, то он является безусловным авторитетом и для игроков, и для футбольной общественности. Он возглавил сборную незадолго до Евро-2012, сменив Фабио Капелло. На том турнире англичане вышли в четвертьфинал. Затем Ходжсон начал резкое омоложение сборной, что стало одной из причин громкого провала на ЧМ-2014 (Англия даже не вышла из группы). Тем не менее, Ходжсон удержался в своем кресле, и в отборочном цикле Евро-2016 его команда выиграла десять матчей из десяти. К слову, именно Ходжсон является самым высокооплачиваемым тренером на Евро-2016.

Состав

Вратари: Джо Харт (Манчестер Сити), Том Хитон (Бернли), Фрейзер Форстер (Саутгемптон);

Защитники: Кайл Уокер (Тоттенхэм), Дэнни Роуз (Тоттенхэм), Гари Кэхилл (Челси), Крис Смоллинг (Манчестер Юнайтед), Натаниэль Клайн (Ливерпуль), Джон Стоунс (Эвертон), Эрик Дайер (Тоттенхэм), Райан Бертранд (Саутгемптон);

Полузащитники: Джеймс Милнер (Ливерпуль), Адам Лаллана (Ливерпуль), Джордан Хендерсон (Ливерпуль), Джек Уилшир (Арсенал), Росс Баркли (Эвертон), Деле Алли (Тоттенхэм);

Нападающие: Рахим Стерлинг (Манчестер Сити), Харри Кейн (Тоттенхэм), Уэйн Руни (Манчестер Юнайтед), Джейми Варди (Лестер Сити), Даниэль Старридж (Ливерпуль), Маркус Рашфорд (Манчестер Юнайтед).

Подготовительные матчи: Англия – Австралия 2:1, Англия – Португалия – 1:0.

Прогноз букмекеров: 1-е место в группе, выход в полуфинал

Уэльс

Место в рейтинге ФИФА - 26

Тренер: Крис Коулмэн

Звезда: Гаррет Бэйл ("Реал", Испания)

Было бы ошибочно оценивать потенциал сборной Уэльса по товарищескому матчу с командой Украины, который состоялся в марте и в котором валлийцы выглядели довольно безлико (0:1). Это была не настоящая сборная Уэльса, поскольку в ее составе не было Арона Рэмси и, в первую очередь, Гаррета Бэйла. Именно они выводят валлийцев на совершенно другой уровень возможностей. Именно они позволяют болельщикам британской команды надеяться на нечто большее, чем вылет на групповой стадии.

Между тем, сборная Уэльса сыграет на Евро впервые в своей истории. В разные годы у комаоды у краангоды за эту сборную выступал не один великий футболист. Самые свежие примеры – Иан Раш и Райан Гиггз. Но поднять команду на совершенно иной уровень смогло поколение Гаррета Бэйла.

В игровых видах спорта часто говорят: хороший вратарь – полкоманды. Вратарь валлийцев и впрямь неплохой, но он далеко не выдающийся. Главное преимущество Хенесси из Кристал Пэлас – наличие постоянной игровой практики на высоком уровне. Однако полкоманды или даже больше у сборной Уэльса – это игрок Реала Гаррет Бэйл. В свои 26 лет этот футболист дважды выиграл Лигу чемпионов. А еще он является самым дорогим футболистом мира, ведь Реал купил его у Тоттенхэма за 100 миллионов (проверь этот факт).

Именно Бэйл был тем игроком, который «делал разницу» между сборной Уэльса и ее соперниками в отборочном турнире. На счету Гаррета больше половины всех голов его команды. Фундаментом служила великолепная игра в обороне – показатель валлийцев по пропущенным голам стал одним из лучших в отборочном турнире. Но если на оборону работала вся команда, то впереди все вопросы решал один Бэйл.

Отдельно нужно сказать о наставнике валлийцев Крисе Коулмэне. Его нельзя назвать очень успешным клубным тренером. Он успел поработать не только в Англии, но и в Испании и даже в Греции. А приглашение возглавить сборную Уэльса Коулмэн принял в январе 2012 года. Его команда провалила отборочную кампанию ЧМ-2014, но даже после этого Коулмэн продолжил руководить сборной. И только после этого к нему пришел по-настоящему громкий успех.

Конечно, фаворит в группе В – сборная Англии. А вот остальные команды имеют примерно равные шансы на второе место. Однако ни у россиян, ни у словаков нет фигуры масштаба Гаррета Бэйла. Собственно, это и может стать решающим фактором в пользу сборной Уэльса.

Состав

Вратари: Уэйн Хеннесси ("Кристал Пэлас"), Дэнни Уорд ("Ливерпуль"), Оуайн Фон Уильямс ("Инвернесс Каледониан Тисл").

Защитники: Бен Дэвис "(Тоттенхэм"), Джеймс Честер ("Вест Бромвич"), Джеймс Коллинз ("Вест Хэм"), Крис Гантер ("Рединг"), Нил Тейлор ("Суонси"), Бен Дэйвис ("Тоттенхэм"), Эшли Уильямс ("Суонси"), Эшли Ричардс ("Фулхэм").

Полузащитники: Джонатан Уильямс ("Милтон"), Джо Аллен ("Ливерпуль"), Дэвид Эдвардс "(Вулверхэмптон"), Энди Кинг ("Лестер"), Джо Ледли ("Кристал Пэлас"), Арон Рэмзи ("Арсенал"), Дэвид Вон ("Ноттингем"), Джордж Уильямс ("Фулхэм").

Нападающие: Дэвид Коттерилл ("Бирмингем"), Хэл Робсон-Кану ("Рединг"), Саймон Черч ("МК Донс"), Сэм Воукс ("Бернли"), Гарет Бэйл ("Реал).

Подготовительные матчи: Швеция – Уэльс 3:0

Прогноз букмекеров: 3-е место в группе, выход в 1/8 финала.

Россия

Место в рейтинге ФИФА - 29

Тренер: Леонид Слуцкий

Звезда: Артем Дзюба («Зенит», Россия)

Летом прошлого года казалось, что сборной России во главе с Фабио Капелло не видать финальной стадии Евро. Расставание с итальянцем назревало давно, и ему указали на дверь, когда до окончания отборочного турнира оставалось всего несколько матчей.

После того, как отставка Капелло стала фактом, на пост главного тренера россиян серьезно рассматривалась только одна кандидатура. Это Леонид Слуцкий – тренер московского ЦСКА с 2009 года и один из самых успешных клубных специалистов в России.

Слуцкому разрешили совмещать работу на двух постах. К слову, других тренеров-совместителей во Франции не будет. Но эксперимент сработал. Сборная России с приходом Слуцкого выиграла все четыре матча в своей группе и пробилась на Евро напрямую. А спустя полгода ЦСКА с тем же наставником в очередной раз выиграл чемпионат России.

Уже много лет незаменимыми исполнителями в российской сборной является трио армейцев – голкипер Акинфеев и пара центральных защитников Игнашевич – Василий Березуцкий. Да, они не становятся моложе, да, и у них случаются ошибки, но альтернативы этой троице нет. Точнее, она есть, но с другими игроками на этих позициях российская сборная сразу же теряет в качестве.

Главная проблема Слуцкого – травма Алана Дзагоева. Он был центральной фигурой в середине поля, но во Франции хавбек ЦСКА сыграть не сможет.

Зато впереди на подмогу вечно перспективному Кокорину появился Артем Дзюба, который после перехода в Зенит провел лучший сезон в своей карьере. Дзюба был хорош везде – и в чемпионате, и в Лиге чемпионов, и в сборной.

Настораживает форма Широкова. За полгода до Евро он перешел из Спартака в ЦСКА и казалось, под руководством тренера сборной у Широкова в ЦСКА будет хорошее будущее. Тем не менее, завоевать место в стартовом составе армейцев Роман не сумел. Как ни крути, годы берут свое. Широков уже не тот, но на Евро он едет. Более того, едет в качестве капитана команды. Но, скорее всего, капитану уготовано место на скамейке запасных и Слуцкий планирует использовать его в качестве джокера.

Пока что сборная России удачно выступила лишь на одном большом турнире. На Евро-2008 под руководством Гуса Хиддинка россияне пробились в полуфинал. Во всех остальных случаях россияне ни разу не вышли из группы, хотя ожидания почти всегда были высокими. Как правило, спортивные неудачи сопровождались громкими скандалами и разборками внутри коллектива и вокруг него. Слуцкий прекрасно понимает: едва ли не главная его задача – оградить команду от внешних факторов и заставить подопечных думать исключительно о футболе.

Состав

Вратари: Игорь Акинфеев (ЦСКА), Маринато Гильерме («Локомотив»), Юрий Лодыгин («Зенит»).

Защитники: Алексей Березуцкий, Василий Березуцкий Сергей Игнашевич, Георгий Щенников (все — ЦСКА), Дмитрий Комбаров («Спартак»), Роман Нойштедер («Шальке-04», Германия), Игорь Смольников («Зенит»), Роман Шишкин («Локомотив»).

Полузащитники: Александр Головин, Алан Дзагоев, Роман Широков (все — ЦСКА), Денис Глушаков («Спартак»), Игорь Денисов («Динамо»), Олег Иванов («Терек»), Павел Мамаев («Краснодар»), Александр Самедов («Локомотив»), Олег Шатов («Зенит»).

Нападающие: Артем Дзюба, Александр Кокорин (оба — «Зенит»), Федор Смолов («Краснодар»).

Подготовительные матчи: Чехия – Россия 2:1, Россия - Сербия 1:1.

Прогноз букмекеров: 2-е место в группе, выход в 1/8 финала

Словакия

Место в рейтинге ФИФА - 24

Тренер: Ян Козак

Звезда: Марек Хампшик ("Наполи", Италия)

Сборная Словакии не нуждается в дополнительных представлениях по той простой причине, что именно она напару с испанцами отправила сборную Украины в горячо «любимый» нами плей-офф. Крайне неприятная, цепкая, отлично организованная и управляемая команда. Встреча с ней – не самое приятное удовольствие для любого соперника. Достаточно вспомнить, как помучились со словаками наши ребята в отборочном турнире Евро-2016. Сначала мы проиграли словакам в Киеве 0-1, а затем ничего не смогли сделать в Братиславе 0-0.

Сборную Словакии сложно назвать яркой командой, зато она, совершенно точно, команда эффективная. Эффективность обеспечивает стабильность состава, великолепная организация игры и прекрасное осознание собственных возможностей. Словаки не делают то, чего они делать не умеют. Их оборона была одной из самых надежных в отборочном турнире.

Центральная фигура в обороне – Мартин Шкртел из Ливерпуля. Он, конечно, уже немного староват, но свое дело он исполняет четко. Плюс он колоссальный авторитет для партнеров.

Шкртел с партнерами обеспечивают надежность в тылу, однако главная фигура в нынешней сборной Словакии – не он, а капитан Наполи Марек Хамшик. Именно Хамшик является безусловным лидером и вожаком сборной Словакии, главной фигурой не только на поле, но и в раздевалке.

Именно Хамшик является главным источником игры словацкой команды. Он управляет темпом игры, выбирает направление атак, а еще в ходе отборочного цикла Хамшик забил пять голов – это лучший показатель в команде.

Пожалуй, Хамшик пользуется даже большим авторитетом, чем главный тренер команды Ян Козак. Его единственное достижение на клубном уровне – Кубок Словакии, завоеванный вместе с Кошице в каком-то году. Тем не менее, к славе Хамшика Козак не использует никакой ревности. Тренер ведет себя очень мудро, не высовываясь на передний план.

К слову, Козак возглавил сборную Словакии после провального для словаков отборочного турнира ЧМ-2014. И с первой же попытки он вывел словаков в финальную стадию большого турнира. Для Словакии это повторение успеха шестилетней давности, когда они принимали участие в финальной стадии ЧМ-2010. В ЮАР они выступили достаточно успешно, добравшись до 1/8 финала. Тогда на групповой стадии словаки обыграли действующих на тот момент чемпионов мира итальянцев. На примерно такой же результат сборная Словакии способна и сейчас.

Состав

Вратари: Матуш Козачик («Виктория Пльзень»), Ян Муха («Слован»), Ян Новота («Рапид»).

Защитники: Ян Дюрица («Локомотив»), Норберт Дьомбер («Рома»), Томаш Губочан («Динамо», Москва), Петер Пекарик («Герта»), Корнел Салата («Слован»), Мартин Шкртел («Ливерпуль»), Милан Шкриньяр («Сампдория»), Душан Швенто («Кельн»).

Полузащитники: Ондрей Дуда («Легия»), Ян Грегуш («Яблонец»), Марек Гамшик («Наполи»), Патрик Грошовски («Виктория Пльзень»), Юрай Куцка («Милан»), Роберт Мак (ПАОК), Виктор Печовски («Жилина»), Мирослав Стох («Бурсаспор»), Владимир Вайсс («Аль-Гарафа»).

Нападающие: Михал Дюриш («Виктория Пльзень»), Адам Немец («Виллем II»), Станислав Шестак («Ференцварош»).

Подготовительные матчи: Словакия – Грузия 3:1, Германия – Словакия 1:3, Словакия – Северная Ирландия 0:0.

Прогноз букмекеров: 4-е место в группе

Кирилл Стадниченко