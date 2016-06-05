Шевченко: "Уверен, сборная Украины удивит вас на Евро-2016"
Экс-футболист "Милана" не исключает, что в будущем вернется в Италии.
Легендарный футболист, а ныне ассистент главного тренера сборной Украины Андрей Шевченко верит в то, что Украина сможет приятно удивить на чемпионате Европы. Об этом он сказал в интервью итальянским СМИ, сообщает Sport Arena.
"Уверен, сборная Украины на Евро-2016 вас удивит. Я бы порекомендовал следить за Андреем Ярмоленко и даже предложил бы Милану его подписать", - цитирует Шевченко La Gazzetta dello Sport.
Кроме того, бывший футболист "Милана" допустил, что в будущем может вернуться в Италию.
"Вернуться в Италию? Кто знает. Италия — мой второй дом. Но в настоящее время я полностью сосредоточен на работе в сборной Украины", — сказал Шевченко.
Как сообщал УНИАН, сборная Украины проведет первый матч на чемпионате Европы 12 июня, когда сыграет против Германии.