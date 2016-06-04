Накануне Евро-2016: Франция и Германия выиграли, Хорватия забила Сан-Марино 10 голов

В субботу состоялись пять товарищеских матчей с участием команд-участниц Евро-2016, где свои очередные победы одержали европейские гранды - Франция и Германия, а самым примечательным стал поединок Хорватии и Сан-Марино.

Игра завершилась со счетом 10:0.

Хорваты открыли счет на 21-й минуте, а последний десятый гол забили на 84-й, за шесть минут до финального свистка. Хет-триками отличились Марио Манджукич и Никола Калинич, а по голу на свой счет записали Марко Пьяца, Иван Ракитич, Иван Перишич и капитан донецкого "Шахтера" Дарио Срна.

В матчах с участием фаворитов предстоящего первенства Германия уверенно одолела Венгрию (голы на счету Адама Лонга, в свои ворота и Томаса Мюллера), а Франция разгромила Шотландию - 3:0 (Ольвье Жиру, дубль, Лоран Косельны).

Еще один гранд европейского футбола сборная Нидерландов, сенсационно не попавшая на Евро, обыграла участника будущего турнира Австрию - 2:0. Голы на счету Винсента Янссена и Жоржиньо Вейналдума.

Матч с участием одного из соперников сборной Украины по группе Северной Ирландии против Словакии завершился скучной ничьей - 0:0.