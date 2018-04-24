Сборная Украины: последние победы перед Евро

Еще за полгода до Евро, в декабре 2015-го, когда только строились большие планы по подготовке к турниру, Михаил Фоменко говорил о трех-четырех контрольных поединках в канун турнира – конце мая и начале июня. И у ФФУ было вполне достаточно времени, чтобы найти подходящих спарринг-партнеров. Сначала вероятным соперником была Молдова, затем – Азербайджан. Но ФФУ ни с кем договориться не сумела. А когда стало окончательно понятно, что матчами с Румынией и Албанией мы и ограничимся, Андрей Шевченко рассказал журналистам, что третий матч нашей сборной, собственно, и не нужен. Возможно, оно и так..

В итоге, команда сыграла по два матча – в марте и в мае-июне, непосредственно перед Евро. Однако, это не самое важное. Ведь кто-то говорит о количестве, а кто-то – о качестве. В 2016 году наша сборная сыграла против Кипра, Уэльса, Румынии и Албании. Да, трое из четырех соперников – участники Евро. Но можно ли кого-то из них назвать топ-командой? А ведь валлийцы приехали в Киев без своих лидеров – Бэйла и Рэмси. Без них пробиться в число 24-х участников европейского форума эта британская сборная не смогла бы в принципе.

Говоря о состоявшихся матчах стоит отметить, что сборная Украины в марте и сборная Украины сейчас, непосредственно перед Евро, очень непохожи друг на друга. В марте наша команда была «застегнута на все пуговицы», ее главным приоритетом был результат. И он был достигнут – минимальные победы над Кипром и Уэльсом. Хотя счет на табло – это единственное, что порадовало в тех матчах. Во всем остальном игры оставили крайне неприятный отпечаток.

Теперь мы снова дважды победили – Румынию (4-3) и Албанию (3-1). В этих матчах наша сборная пропустила почти столько же, сколько во всем отборочном турнире Евро-2016. Зато и забили наши ребята очень много. И что самое характерное, большинство голов случились во вторых таймах, когда на поле выходили молодые и задорные Зинченко, Коваленко, Бутко.

Значит ли это, что Фоменко внесет коррективы в тот состав, к которому все привыкли? Конечно же, нет. Более того, девятерых человек из этого состава можно назвать без малейшего шанса ошибиться. Если не вмешаются травмы и прочие обстоятельства, в воротах сыграет Пятов. Да, он наделал массу ошибок в игре с румынами, но с кем не бывает? Если не вмешается форс-мажор, у Дениса Бойко и Никиты Шевченко нет ни одного шанса сыграть во Франции хотя бы одну минуту.

Основная пара центральных защитников – Ракицкий и Хачериди. Если кто-то травмируется или получит дисквалификацию, на «подхвате» есть Кучер. На флангах обороны мы наверняка увидим Федецкого и Шевчука. Заменить и того, и другого способен Бутко, оставивший хорошее впечатление в контрольных матчах. Главная фигура в опорной зоне Тарас Степаненко. В сборной он не только разрушитель. В этом году в составе сборной он успел отличиться двумя забитыми голами. Фланги атаки занимают Ярмоленко и Коноплянка. А Караваев появится на поле только в экстренном случае. А форвард номер один, безусловно, Роман Зозуля. Его всегда готов заменить Селезнев. А вот зачем вызывали Будковского остается непонятно.

Это и есть те самые девять неприкасаемых. Остаются две вакансии в середине поля, на которые претендуют динамовцы Рыбалка, Сидорчук и Гармаш, а также Виктор Коваленко из Шахтера и Руслан Ротань из Днепра. Еще недавно Ротань был железным игроком основы, но против Румынии и Албании он выходил только на замену. То ли Фоменко его берег, то ли Ротаня на все 90 минут уже не хватает.

Шансы Коваленко стать твердым игроком стартового состава тоже минимальные. В марте он был «светлым пятном» в сборной, но против Румынии он не играл вовсе, а с албанцами вышел только на второй тайм. Его главная проблема заключается в том, что он – не опорник. В середине поля Фоменко признает игроков только этого амплуа. Чаще всего в сборной используется тактический вариант с тремя опорниками, а футболисты типа Коваленко или Зинченко выходят только на замену. Таким образом, остаются динамовцы. Кого из них выберет тренерский штаб – сказать сложно.

Зато нет сомнений в том, какой футбол будет демонстрировать сборная Украины на французских полях. Со стопроцентной уверенностью можно утверждать, что это будет та самая сборная Украины, к которой нас приучил главный тренер. Команда вновь будет играть максимально закрыто и рационально. Другая игра в официальных матчах под руководством Фоменко сейчас кажется нонсенсом.

Если быть объективным, по классу мы уступаем не только немцам, но и полякам. С другой стороны, именно Фоменко дважды обыграл сборную Польши в отборочном турнире ЧМ-2014. Если поляки не учтут прежних ошибок и снова будут такими же самоуверенными, у нас и сейчас будут шансы.

А что касается Северной Ирландии, то, вопреки ожиданиям, это может быть наша самая сложная игра. Ведь очень тяжело играть против своего зеркального отражения. Североирландцы будут обороняться большими силами, а в позиционной атаке подопечные Фоменко никогда не были сильны. И уж точно британцы не уступят нам в борьбе, скорости, самоотдаче и игре на втором этаже. Многие убеждены, что уж их мы точно обыграем, и третье место от сборной Украины никуда не денется. Но подобная самоуверенность может вылезти боком.

Одним словом, это Евро, где свинью может подложить любой соперник. Здесь запредельный уровень самоотдачи. Для кого-то (тех же североирландцев) это турнир всей жизни. Да и для многих из наших ребят это последняя возможность сыграть на таком уровне. Скорее всего, Тимощук, Шевчук, Ротань, Кучер в качестве игроков на подобный форум больше не попадут. Здесь каждая игра – отдельная история. Мы должны опасаться тех же североирландцев не меньше, чем немцы должны с опаской относиться к нам. Собственно, с немцами мы и начнем.

Вот только практической подготовки к игре с «грандом» у нас не получилось. Возвращаясь к товарищеским матчам стоит отметить, что не стеснялись играть со сборными «средней руки» Англия, Испания, Италия, Франция, Португалия, Хорватия. Та же Голландия, которая сенсационно не сыграет на Евро, провела целых три товарищеских матча – против Ирландии, Польши и Австрии. Мы же играли с теми, с кем играли... И, что самое удивительное, накануне ответственного турнира почему-то «спрятались» от собственных болельщиков. В то время, когда практически все участники Евро хотя бы один из подготовительных матчей сыграли дома, мы решили этого не делать. Всё ограничилось проводами в центре Киева с участием Президента Украины и других высокопоставленных чиновников, на которые пришли пару тысяч не то болельщиков, не то зевак, гулявших по Киеву в теплое воскресенье. На проводах не присутствовала команда в полном составе. Разумеется, не было и самых одиозных личностей, появление которых на широкой публике могло бы вызвать крайне неоднозначную реакцию.

Приглашение так называемых «россиян» - и вовсе отдельная тема. Изначально Селезнева не вызвали в сборную вообще, а Зинченко и Бутко попали в список резервистов. Но самое интересное случилось потом, когда сборная находилась уже в Италии. Именно там, если верить «официальной версии», лидеры команды лично обратились к Михаилу Фоменко с просьбой вызвать в тренировочный лагерь Селезнева. Кто эти лидеры, так и осталось загадкой. Те игроки, которые высказались на эту тему публично, о подобном разговоре ничего не знают. По крайней мере, так они говорят.

Вместе с Селезневым к сборной присоединился Бутко, который не вызывался в главную команду страны со времен Евро-2012. А спустя несколько дней в команду приехал и Зинченко. Таким образом, пока все участники Евро в ходе подготовки постепенно сужали круг кандидатов в команду, у нас этот самый круг расширился с 26 до 29 человек.

В итоге, Михаилу Фоменко пришлось отсеять сразу шестерых – Олега Гусева, Артема Кравца, Максима Малышева, Ивана Петряка, Никиту Каменюку и Евгения Шахова. Было абсолютно понятно, что решение Михаила Ивановича вызовет массу нареканий. За каждым из этих шестерых стоят их клубы, агенты, болельщики.

Наиболее спорным было решение «отцепить» Олега Гусева. Пожалуй, на сегодняшний день это самый универсальный игрок в нашей сборной, способный закрыть сразу несколько позиций. За его плечами огромный опыт, он прекрасно подходит на роль джокера. Но у Фоменко на сей счет было иное мнение. Похоже, на флангах атаки он не видит альтернативы Ярмоленко и Коноплянке. А поскольку во Франции теперь совершенно точно не сыграют не только Гусев, но и Петряк, такой альтернативы у Фоменко не осталось в принципе. Есть, правда, Караваев, но его в контрольной игре против Румынии тренерский штаб использовал на левом фланге обороны в качестве подмены Шевчуку. Еще можно вспомнить мартовский контрольный матч против валлийцев, в котором все 90 минут в качестве левого вингера отыграл Гармаш. Но это решение, как и игра Гармаша, вызвала массу нареканий. Хотя сам Михаил Иванович, судя по всему, оценивает роль Гармаша в нынешней сборной очень высоко.

Также в окончательную заявку не был включен Малышев, который здорово проявил себя этой весной, в том числе – и в еврокубках. Это тем более удивительно с учетом того обстоятельства, что в числе 23-х оказался Тимощук. Да, 37-летний игрок казахстанского «Кайрата» вышел на замену на 89-й минуте игры с албанцами и, наверное, помог нашей команде удержать победу. А еще говорят, что Тимощук имеет очень важную роль в раздевалке, положительно влияет на микроклимат. Но по игровым качествам здесь и сегодня Тимощука и Малышева даже сравнивать как-то неприлично. Малышев – это тот футболист, который, вполне вероятно, будет определять лицо сборной на ближайшее десятилетие. А Тимощук – ее вчерашний день. Рекордсмен, капитан, лидер, но всё это было вчера. В матче против Кипра он заменил Степаненко на 72-й минуте, после чего наша опорная зона начала напоминать проходной двор. И только чудом киприоты этим не воспользовались, хоть и создали несколько убойных моментов у ворот Пятова.

Вместе с тем, если кто-то так беспокоится о микроклимате в команде, то ничто не мешает использовать Тимощука в раздевалке и на скамейке запасных, не включая его при этом в заявку. Назовите его тренером (чем он хуже Шевы?), селекционером, аналитиком, да хоть массажистом… Главное, микроклимат будет на уровне. И пускай Малышев не играл бы со стартовых минут, пускай он вообще не играл бы! Но сам факт присутствия на Евро дал бы этому способному парню очень много. Достаточно вспомнить пример Андрея Пятова, который был в заявке на ЧМ-2006, не сыграл там ни минуты, зато впоследствии стал голкипером номер один для сборной на многие годы.

Спорные решения тренерского штаба – явление повсеместное. В любой стране и любой сборной накануне крупного турнира будут возникать споры о пригодности для команды того или иного футболиста. И то, что состав нашей команды вызывает столь широкие споры и, зачастую, недоумение общественности, вполне обыденное явление. Было бы удивительно, если бы их не было. Другое дело, толку сейчас спорить. Решение принято – назад дороги нет.

Кто знает, возможно, именно эти игроки под руководством Фоменко сотворят сенсацию на полях Франции, и спустя месяц мы их будем встречать в ранге героев. Кто тогда вспомнит об игроках, не поехавших во Францию? Выбор Фоменко можно оценить только одним способом – результатом на Евро.

Ждать осталось недолго.

Кирилл Стадниченко