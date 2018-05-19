Гид по сборным Евро-2016: Группа А

Сборная Албании

Место в рейтинге ФИФА - 42

Тренер: Джанни Де Бьязи

Звезда: Лорик Цана ("Нант", Франция)

Сборная Албании - одна из тех команд, которая вышла на Евро-2016 благодаря решению УЕФА расширить чемпионат Европы до 24 команд. Ранее "красно-черные" никогда не выступали в крупных турнирах, но в прошлом отборочном цикле им повезло сразу по двум причинам. Первая - потому что турнир провалила сборная Сербии, набравшая в восьми матчах всего 4 очка. Вторая причина, а точнее, случай - когда Албании присудили техническую победу 3:0 над теми же сербами.

В 2014-м году во время игры этих команд над футбольном полем появился летательный аппарат с флагом так называемой "Великой Албании". Защитник сербов Стефан Митрович сорвал флаг, спровоцировав на ответные действия албанских игроков - так между футболистами завязалась драка. Встреча была прервана, и вскоре УЕФА присудил Сербии техническую победу со счетом 0:3. Албания, однако, с этим фактом не смирилась и подала апелляцию в Международный спортивный суд, который и принял решение в пользу гостей встречи. Двойная важность этой технической победы стала очевидна лишь после окончания отборочного цикла: если бы не победа в Белграде, Албания бы не смогла квалифицироваться на Евро-2016 со второго места в группе.

Главным спортивным достижением Албании во время отборочного турнира стал сенсационный успех в игре со сборной Португалии. Та игра стала, пожалуй, самой яркой демонстрацией типичной игры "красно-черных". Они самоотверженно играли в обороне, уповая на редкие контратаки, и одну из них удачно завершил 23-летний форвард пражской "Славии" Беким Балай. В дальнейшем Албания добыла еще три победы (две из них - над скромной Арменией) и добилась попадания на Евро-2016. В стране в честь выхода на чемпионат Европы был праздник, а итальянский главный тренер команды Джанни Де Бьязи был удостоен высшей государственной награды Албании.

На Евро-2016 сборная Албании вновь будет играть от защиты, рассчитывая не пропустить гол в свои ворота, а заодно реализовать какую-то из контратак. Однако даже в случае трех поражений во Франции, этот результат не должен быть воспринят на родине как провал.

Состав

Вратари: Этрит Бериша ("Лацио"), Альбан Ходжа ("Партизани"), Оргес Шехи ("Скендербеу").

Защитники: Лорик Цана ("Нант"), Арлинд Айети ("Фрозиноне"), Мергим Маврай ("Кельн"), Эльсейд Хюсай ("Наполи"), Анси Аголи ("Карабах"), Фредерик Весели ("Лугано"), Насер Алийи ("Базель").

Полузащитники: Ледиан Мемушай ("Пескара"), Эргюс Каче (ПАОК), Анди Лиля ("Яннина"), Мигьен Баша ("Комо"), Одисе Роши ("Риека"), Бурим Кукели ("Цюрих"), Эрмир Леняни ("Нант"), Таулянт Джака ("Базель"), Амир Абраши ("Фрайбург").

Нападающие: Беким Балай ("Риека"), Соколь Чикалеши ("Истанбул Башакшехир"), Армандо Садику ("Вадуц"), Шкельзен Гаши ("Колорадо Рэпидз").

Подготовительній матч: Албания - Катар - 3:1

Прогноз букмекеров: четвертое место в группе.

Сборная Румынии

Место в рейтинге ФИФА - 22

Тренер: Ангел Йорданеску

Звезда: Чиприан Тэтэрушану ("Фиорентина", Италия)

Времена, когда сборная Румынии входила в десятку лучших команд мира, давно прошли. В 90-х годах прошлого века тренеру Ангелу Йорданеску удалось создать великолепную сборную, главным действующим лицом которой был «Карпатский Марадона» Георге Хаджи. Та команда регулярно участвовала в главных международных соревнованиях и до начала нулевых годов оставалась серьезной силой в европейском футболе. Но смену поколений сборная Румынии пережила плохо - если еще десять лет назад ряд лидеров команды играли в европейских топ-чемпионатах, то сейчас таковых в команде Йорданеску лишь трое. Это вратари Чиприан Тэтэрушану ("Фиорентина"), Костел Пантилимон ("Уотфорд") и защитник Влад Кирикеш ("Наполи"). Также есть в команде экс-защитник донецкого "Шахтера" Разван Рац, но его "Райо Вальекано" по итогам прошедшего клубного сезона вылетел из элитного чемпионата Испании.

Как и в случае с Албанией, успехи Румынии связаны с тем, что в сборной появилась крепкая защита, которая в 10 матчах отборочного цикла на Евро-2016 против Северной Ирландии, Венгрии, Финляндии, Фарер и Греции пропустила лишь два мяча. Ключевыми лицами в обороне команды являются центральные защитники Драгош Григоре и Влад Кирикеш, а также опорные полузащитники Михай Пинтилии и Овидиу Хобан. В то же время за атакующие действия Румынии отвечает 36-летний плеймейкер Лучиан Санмартян.

Очевидно, сборная Румынии не выглядит первым кандидатом на выход в плей-офф Евро-2016, но также не является аутсайдером своей группы, где есть еще более слабая по именам Албания. Если игра против албанцев завершится для Румынии победой, а в одном из матчей - против Швейцарии или Франции - ей удастся удержать ворота в неприкосновенности, попадание в 1/8 финала турнира станет для команды Ангела Йорданеску абсолютно реальным. Ну а о большем в Румынии мечтать пока не приходится.

Состав

Вратари: Чиприан Тэтэрушану ("Фиорентина"), Костел Пантилимон ("Уотфорд"), Силвиу Лунг ("Астра").

Защитники: Кристиан Сэпунару ("Пандурий"), Александру Мэцел ("Динамо" Загреб), Влад Кирикеш ("Наполи"), Валерикэ Гэман ("Астра"), Козмин Моци ("Лудогорец"), Драгош Григоре ("Аль-Сайлия"), Рэзван Рац ("Райо Вальекано"), Стелиано Филип ("Динамо" Бухарест).

Полузащитники: Михай Пинтилий ("Стяуа"), Овидиу Хобан ("Хапоэль" Беэр-Шева), Андрей Препелицэ ("Лудогорец"), Адриан Попа ("Стяуа"), Габриэл Торже ("Османлиспор"), Александру Кипчу ("Стяуа"), Николае Станчу ("Стяуа"), Лучан Сэнмыртян ("Аль-Иттихад").

Нападающие: Клаудиу Кешерю ("Лудогорец"), Богдан Станку ("Генчлербирлиги"), Флорин Андоне ("Кордова"), Денис Алибек ("Астра").

Подготовительные матчи: Румыния - ДР Конго - 1:1, Румыния - Украина - 3:4

Прогноз букмекеров: третье место в группе.

Сборная Франции

Место в рейтинге ФИФА - 17

Тренер: Дидье Дешам

Звезда: Поль Погба ("Ювентус", Италия)

Уже традиционно накануне чемпионатов мира или Европы фаворитом турнира называют команду, которая принимает этот чемпионат. Евро-2016, который пройдет во Франции, не стал исключением, и сегодня именно "трехветных" называют главным претендентом на титул.

И есть за что. Как известно, сборная Франции не выступала в квалификации Евро-2016, но зато в последних 20 товарищеских матчах выиграла 14 раз. Тем временем, Дидье Дешам не стесняется менять игру команды по собственному усмотрению, при нем французы стали играть в три форварда и превратились в одну из самых опасных атакующих команд мира. Не помешало этому даже волевое решение наставника убрать из команды нападающего мадридского "Реала" Карима Бензема из-за сексуального скандала.

Ныне атакующую линию сборной Франции составляют Антуан Гризманн из мадридского "Атлетико", Антони Марсьяль из "Манчестер Юнайтед" и Оливье Жиру из лондонского "Арсенала". При этом Гризманн у букмекеров считается одним из фаворитов бомбардирской гонки на всем турнире.

Проблемы у Франции есть с другой стороны поля, где оборона в каждом матче дает сопернику несколько верных шансов, чтобы забить. Лишь в двух последних товарищеских играх против Камеруна и России "трехцветные" пропустили четыре мяча. Кроме того, на поздних стадиях плей-офф у Франции может возникнуть еще одна проблема - отсутствие на поле лидера, который мог бы повести за собой весь коллектив. 23-летний Поль Погба из "Ювентуса", занимающий ключевую позицию в центре поля, для такой роли может оказаться слишком молод, а Нголо Канте из сенсационного "Лестера" - неопытен.

Состав

Вратари: Бенуа Костиль ("Ренн"), Юго Ллорис ("Тоттенхэм", Англия), Стив Манданда ("Марсель");

Защитники: Люка Динь ("Рома", Италия), Патрис Эвра ("Ювентус", Италия), Кристоф Жалле ("Лион"), Лоран Косьельни ("Арсенал"), Эльяким Мангала, Бакари Санья (оба – "Манчестер Сити", Англия), Самюэль Юмтити ("Лион"), Адиль Рами ("Севилья", Испания).

Полузащитники: Йоан Кабай ("Кристал Пэлас", Англия), Лассана Диарра ("Марсель"), Н`Голо Канте ("Лестер", Англия), Блез Матюиди ("ПСЖ"), Поль Погба ("Ювентус", Италия), Мусса Сиссоко ("Ньюкасл", Англия),

Нападающие: Кингсли Коман ("Бавария", Германия), Андре-Пьер Жиньяк ("Тигрес", Мексика), Оливье Жиру ("Арсенал", Англия), Антуан Гризманн ("Атлетико", Испания), Антони Мартиаль ("Манчестер Юнайтед", Англия), Димитри Пайе ("Вест Хэм", Англия).

Подготовительный матч: Франция - Камерун - 3:2

Прогноз букмекеров: первое место в группе, чемпион.

Сборная Швейцарии

Место в рейтинге ФИФА - 15

Тренер: Владимир Петкович

Звезда: Джердан Шакири ("Сток Сити", Англия)

Сборная Швейцарии уже более десяти лет является постоянным участником чемпионатов Европы и мира – с 2004-го года "красно-белые" лишь один раз пропустили большой турнир. Тем не менее, за все эти годы особых успехов швейцарцы не снискали, а на Евро они и вовсе никогда в своей истории не выходили из группы. Пожалуй, в 2016-м году у них будет наилучшая возможность, чтобы переписать историю.

На Евро-2016 команда под руководством Александра Петровича вышла после упорной борьбы со Словенией. В решающем матче группы балканцы вели со счетом 2:0, но в результате уступили 2:3. Победу Швейцарии тогда принесли Йосип Дрмич и Валентин Штокер - оба едут со сборной на Евро-2016, хотя вряд ли будут играть в команде важную роль.

Лидером Швейцарии можно назвать плеймейкера "Сток Сити" Джердана Шакири, который ранее не один год выступал в мюнхенской "Баварии" и миланском "Интере". Фланговый полузащитник стал в отборе Евро-2016 как лучшим бомбардиром, так и лучшим ассистентом швейцарцев. Также "красно-белые" будут рассчитывать на успешную игру опорного хавбека из "Базеля" Гранита Джаки и защитника "Лацио" Штефана Лихштайнера. Все лидеры команды уже не первый год выступают за сборную, но в то же время пребывают в расцвете сил.

Стартовые позиции сборной Швейцарии перед Евро-2016 выглядят совсем неплохо - в активе есть опытный тренер и сыгранный состав, а первые соперники на турнире, - Албания и Румыния, - особой угрозы не представляют. Тем не менее, Швейцария остается одной из самых непредсказуемых команд на турнире, которая может как провалить чемпионат, так и оказаться, например, в полуфинале. Впрочем, наиболее вероятный вариант находится посередине: "красно-белые" выйдут в плей-офф, где вылетят после встречи с первым серьезным оппонентом.

Состав

Вратари: Роман Бюрки (Боруссия Д, Германия), Марвин Хитц (Аугсбург, Германия), Ян Зоммер (Боруссия М, Германия)

Защитники: Нико Элведи (Боруссия М, Германия), Йохан Джуру (Гамбург, Германия), Михаэль Ланг (Базель), Штефан Лихтштайнер (Ювентус, Италия), Франсуа Мубандже (Тулуза, Франция), Рикардо Родригес (Вольфсбург, Германия), Фабиан Шер (Хоффенхайм, Германия), Стив фон Берген (Янг Бойз)

Полузащитники: Джердан Шакири (Сток Сити, Англия), Блерим Дземаили (Дженоа, Италия), Валон Бехрами (Уотфорд, Англия), Фабиан Фрай (Майнц, Германия), Гранит Джака (Арсенал, Англия), Желсон Фернандес (Ренн, Франция), Денис Закария (Янг Бойз), Шани Тарашай (Грассхоппер)

Нападающие: Бриль Эмболо (Базель), Эрен Дердийок (Касымпаша, Турция), Харис Сеферович (Айнтрахт Ф, Германия), Адмир Мехмеди (Байер, Германия)

Подготовительные матчи: Швейцария - Бельгия - 1:2

Прогноз букмекеров: второе место в группе, вылет в 1/8 финала.

Календарь

10 июня. Франция – Румыния

11 июня. Албания – Швейцария

15 июня. Румыния – Швейцария

15 июня. Франция – Албания

19 июня. Швейцария – Франция

19 июня. Румыния – Албания

Алексей Игнатенко