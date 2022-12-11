Эррол Спенс в результате аварии получил повреждение ноги.

Чемпион мира по боксу по версиям IBF, WBC и WBA в полусреднем весе американец Эррол Спенс попал в дорожно-транспортное происшествие.

Автомобиль известного спортсмена протаранил 14-летний подросток, укравший машину у своих родителей. Инцидент произошел в субботу вечером 10 ноября в одном из районов Далласа.

Сразу после аварии Спенс вышел в эфир в Инстаграме и показал видео с места аварии, а также сообщил о том, что в ДТП получил повреждение ноги.

Видео дня

"Тот урод протаранил меня… Повредил мне ногу. Это безумие. Он проехал на красный свет. Это всегда случается со мной. Я видел, как он ехал. Он ехал прямо на меня.

Я видел, как он ехал, он чертовски быстро мчался. Это было лобовое столкновение. Моя машина вся металлическая, чертовски тяжелая. Я просто рад, что со мной не было детей. Я не волнуюсь из-за проклятой машины", - сказал Спенс.

— Michael Benson (@MichaelBensonn) December 11, 2022

Стоит отметить, что это не первый случай, когда Спенс попадает в ДТП. В 2019 году американский боксер попал в серьезную аварию, после которой его в тяжелом состоянии доставили в больницу.

Эррол Спенс на профессиональном ринге провел 28 поединков, одержав 28 побед (22 - нокаутом).

Свой последний Спенс провел в апреле этого года, когда техническим нокаутом победил кубинца Йордениса Угаса. Эта победа позволила 32-летнему американцу объединить три пояса в полусредней весовой категории. Он в шестой раз защитил титул IBF, которым владеет с 2017 года, и во второй раз - титул WBC, который завоевал в 2019 году, а также завоевал пояс WBA Super.

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