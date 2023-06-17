39-летний Виктор Постол является бывшим чемпионом мира по версии WBC в первом полусреднем весе.

Стало известно, когда бывший украинский чемпион мира в полусреднем весе Виктор Постол (31-4, 12 КО) проведет следующий бой.

Украинец выйдет в ринг 15 июля в поединке против 27-летнего доминиканца Элвиса Родригеса (14-1-1, 12 КО). Бой пройдет в андеркарде Фрэнк Мартин - Артем Арутюнян на Showtime в Лас-Вегасе. Об этом официально объявили в эфире телеканала во время трансляции субботних поединков.

39-летний Виктор Постол является бывшим чемпионом мира по версии WBC в первом полусреднем весе. Этот титул украинец завоевал в октябре 2015 года благодаря победе над Лукасом Матиссе, а летом 2016-го потерял его после поражения от Теренса Кроуфорда.

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В 2020 году Постол решением судей проиграл действующему чемпиону мира по версиям WBC и WBO Хосе Рамиресу, а в своем последнем поединке в феврале прошлого года Постол проиграл Гарри Антуану Расселу.

Всего на профи-ринге на счету Постола 35 боев (31 победа и 4 поражения).

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