Жена украинского боксера Александра Усика Екатерина Усик раскритиковала Александра Поветкина, который поддержал вторжение россии в Украину.

Екатерина в Instagram-stories осудила поступок российского боксера.

Отметим, что Поветкин поддержал преступные действия путина:

"Мы дрались за правду все эти годы, пока на Донбассе истребляли славян. Поэтому я за президента и его решение - встать на защиту простых людей, дать отпор нацизму, который паразитирует известно за чей счет. Любая война заканчивается", - написал в своем Instagram Поветкин.