Жена украинского спортсмена высказала все, что думает о российском государстве.

Екатерина Усик, жена действующего чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, IBF и IBO Александра Усика, прокомментировала массированный ракетный обстрел Украины оккупационной армией России.

В своем аккаунте в Instagram она опубликовала кадры разрушений и написала, что думает о российском государстве.

"Вот как можно быть такими пид###ми. Россия террористическое государство", - написала Екатерина Усик.

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Ранее УНИАН сообщал, что в результате ракетного удара по Львову погиб известный украинский экс-баскетболист Виктор Кобзистый.

Ракетный удар РФ по Украине 29 декабря

29 декабря российская армия совершила массированный ракетный удар по крупнейшим городам Украины. Было запущено более 100 ракет и более 30 беспилотников Shahed-136/131.

Спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат отметил, что этот удар был одним из самых массированных. Россияне использовали практически все виды ракет, кроме "Калибров", включая аэробаллистические ракеты "Кинжал", крылатые ракеты, баллистические С-300/С-400, "Инскандер-М" и другие.

Украинские силы ПВО сбили 114 воздушных целей из 158. Попадания зафиксированы в Киеве, Одессе, Львове, Харькове, Днепре, Запорожье и других городах.

Сообщается о гибели 18 человек, еще 132 - ранены. Данные еще не окончательные.

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на массированную атаку России и пообещал стране-террористу ответ на удары.

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