23 медали - такой суммарный урожай собрали отечественные боксеры.

Сборная Украины завоевала второе общекомандное место на чемпионате Европы по боксу среди юношей и девушек.

Турнир проходил на территории Боснии и Герцеговины в городе Сараево. На этих соревнованиях принимали участие 274 боксера из 25 стран. Украинская команда была представлена солидным количеством бойцов - 16 парней и 13 девушек в ринге защищали честь родины.

Наша сборная завоевала 23 медали, став одной из лучших команд Европы. Больше выиграли лишь российские боксеры - 28 медалей.

Отметим, что наша атлетка из Днепра Анастасия Таран (весовая категория - 60 кг) нокаутировала соперницу из Польши в решающем бою, завоевала золотую медаль и в итоге была признана лучшей боксёршей соревнований. Также отличилась капитан сборной Украины среди девушек Кира Макогоненко. 13-летняя украинка разгромила российскую боксёршу в финале и станцевала в ринге с украинским флагом.

Украинцы выиграли 7 золотых, 9 серебряных и 7 бронзовых наград. Таким образом, сборная Украины превзошла личный предыдущий рекорд.

Золото выиграли: Артем Михалев (40 кг), Васиф Керимов (46 кг), Иван Безуглый (54 кг), Кира Макогоненко (42 кг), Ульяна Бесфамильная (46 кг), Юлия Ступакова (54 кг), Анастасия Таран (60 кг).

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Серебро завоевали: Давид Жигжжавин (42 кг), Видади Зейниев (44 кг), Вячеслав Борщевский (52 кг), Анатолий Бегунов (57 кг), Александр Третьяков (70), Валерия Локтионова (36 кг), Таисия Покусай (40 кг), Ульяна Овсепян (44 кг), Мария Панасенко (48 кг).

Бронзу принесли в копилку: Дмитрий Карабцов (48 кг), Тимур Карайван (50 кг), Кирилл Романий (60 кг), Карим Гусейнов (63 кг), Александр Слесарев (80 кг), Богдан Бойченко (90 кг), Дарья Коваленко (38 кг).

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Автор: Артем Будрин