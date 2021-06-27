Александр Усик и Василий Ломаченко / фото instagram.com/lomus_shop
Украинский боксер Александр Усик поздравил своего друга Василия Ломаченко с уверенной победой над Масайоши Накатани.
Сразу после боя Усик позвонил Ломаченко по видеосвязи.
Видео звонка Усика появилось на странице LOMUS в Facebook.
"Братюнечка, я тебя обожаю! Ты песенка, Вася, ты просто космос! Умничка, я тебя обожаю", - сказал Усик.
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Ломаченко - Накатани: итоги боя
- Бой Ломаченко - Накатани был остановлен в девятом раунде - украинец одержал досрочную победу.
- На момент остановки боя Ломаченко лидировал в судейских записках со счетом 80-71, 80-71 и 78-73.
- Для Ломаченко это был первый бой после поражения от Теофимо Лопеса в октябре прошлого года. Украинец провел свой 17-й бой на профессиональном ринге и одержал 15-ю победу (в 11-й раз он выиграл досрочно).
- Для Накатани это был 21-й бой в профи. Он потерпел второе поражение. Первое было от Теофимо Лопеса, но американцу японец проиграл по очкам.
- На кону в этом бою впервые в карьере Ломаченко на профи-ринге не стояло никаких поясов.
- Накатани был самым высоким соперником в карьере Ломаченко (рост японца - 1,82 м).
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