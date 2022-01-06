Британец собирается реабилитироваться в реванше.

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа подтвердил, что он готовится к реваншу с Александром Усиком.

Британец проанализировал свое поражение украинцу в первом бою для EAC News.

"Я полностью мотивирован. Мне надо исправить ошибки, вот и все. Позвольте мне ничего не усложнять. Я знаю, что могу победить в реванше. Возможно, Усик тоже знает, что он может победить. Он думал об этом перед первым боем. Я тоже думал об этом перед первым боем, но он оказался лучше меня", - сказал Джошуа.

"Я вернусь, попробую кое-что сделать. Мы выйдем побеждать. Я с нетерпением жду этого поединка. После своего первого поражения (Энди Руису - прим.ред.) я не искал никаких оправданий, хотя у меня были причины. Я всегда чувствовал, что все нормально. Я принял поражение, но потом вернул долг. Я знал, что возьму реванш. Я отбросил прошлую неудачу в сторону, но поражение в поединке с Усиком меня задевает, потому что я был готов на 100 процентов. У меня не было проблем, все было круто", - добавил Энтони.

"Я вышел и проиграл более сильному в тот вечер сопернику, это больно. Но так я получил мотивацию на то, чтобы вытащить себя из положения, в котором я был сражен ментально. Я дам отпор и реабилитируюсь", - завершил мысль Джошуа.

Усик победил Джошуа единогласным решением судей в сентябре 2021 года и стал обладателем поясов WBA, IBF, WBO и IBO.

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