'Враги могут стать союзниками': Владимир Кличко заговорил о возвращении на ринг

Финальным поединком украинца стал бой против Энтони Джошуа в 2017 году, после которого спортсмен объявил о завершении карьеры.

Экс-чемпион мира в супертяжелом весе Владимир Кличко повесил боксерские перчатки на гвоздь в августе 2017 года после поражения в поединке против британца Энтони Джошуа. Впрочем, легендарный боксер неожиданно намекнул на возвращение в ринг.

Во время интервью Youtube-каналу Норм.подкаст Кличко-младший ответил, что для него значит быть первым в своей сфере.

"Иногда важнее быть внутри процесса, чем первым. Выражение "быть первым" относительное. Ты не можешь постоянно быть первым. Невозможно. Быть первым долгое-долгое время - это возможно. Для этого тебе нужны союзники, твоя команда. Также твои враги могут на какое-то время стать союзниками. Например, мой последний пока что поединок был с Энтони Джошуа - олимпийским чемпионом, чемпионом мира. Он был моим спарринг-партнером в подготовке к следующему бою. Мой будущий соперник - тогда я этого еще не знал - был моим союзником. Он меня готовил. Он меня хорошо подготовил, я защитил титул и так далее. Я очень благодарен, что он тогда согласился приехать в мой лагерь", - сказал Кличко.

Видео дня

Боксер сравнил этот процесс с кооперацией в экономике - когда конкуренты экономически сотрудничают, чтобы выгнать с рынка третьего.

Кроме того, недавно Кличко-младший подтвердил, что имел возможность провести второй бой с британцем после поражения, но решил не использовать право на реванш.

"Да, в контракте был пункт о реванше. Знаете почему он не прошел? Тогда мне пришлось принимать много решений, и я не могу рассказать обо всем, что происходило за кулисами. Но на тот момент это было правильным выбором - понять это можно только со временем. Когда закрываются одни двери, открываются другие. Это имело большое значение не только для моей карьеры, но и для жизни в целом", - сказал Владимир.

Завершение карьеры Кличко-младшего

Владимир Кличко - украинский боксер, олимпийский чемпион 1996 года, который на протяжении двух десятилетий удерживал ведущие позиции в супертяжелом весе. Он владел чемпионскими поясами по версиям WBA, IBF, WBO и IBO, установив рекорд продолжительности пребывания в статусе чемпиона мира.

Кличко провел 69 боев, из которых 64 выиграл, получив репутацию одного из самых успешных боксеров современности. Его финальным поединком стал бой против Энтони Джошуа в 2017 году, после которого спортсмен объявил о завершении карьеры.

Вас также могут заинтересовать новости: