Виктор Постол потерпел третье поражение подряд.

В ночь на 16 июля на арене "The Cosmopolitan" в Лас-Вегасе (США) состоялся поединок экс-чемпиона мира в первом полусреднем весе Виктора Постола против Элвиса Родригеса из Доминиканской Республики.

Украинский боксер проиграл доминиканцу техническим нокаутом.

В конце 6-го раунда 39-летний украинец побывал в нокдауне, а в начале 7-го Постол пропустил еще несколько мощных ударов, и рефери принял решение остановить бой.

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Стоит отметить, что для Виктора Постола это уже третье поражение подряд. В августе 2020 года он проиграл Хосе Карлосу Рамиресу, а в феврале 2022 года по очкам уступил Гарри Расселлу.

Лучшие моменты боя Родригес - Постол:

В послужном списке Виктора Постола 36 боев на профи-ринге. Украинец одерж 31 победу (12 нокаутом) и потерпел пять поражений. Доминиканец Элвис Родригес одержал 15 побед в 17 поединках, при одном поражении и одной ничьей.

Добавим, что в другом бою вечера бокса в Лас-Вегасе американец Фрэнк Мартин одержал победу единогласным решением судей в элиминаторе WBC над немецким бойцом армянского происхождения Артемом Арутюняном.

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