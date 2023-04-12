Владимир Кличко прокомментировал видео с казнью украинского военнопленного.

Легенда мирового бокса Владимир Кличко прокомментировал резонансное видео казни украинского военнослужащего российскими оккупантами.

Знаменитый спортсмен опубликовал пост в своем Твиттере, в котором отметил, что российские военные распространяют видео своих преступлений с целью запугать украинцев.

"Это видео с обезглавливанием - варварство. Как и для всех террористов, для России важно не только совершить преступление, но и максимально распространить его.

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Распространяя страх, Россия показывает только свое гнусное лицо. Мы давно победили страх, скоро победим российское варварство", - написал Владимир Кличко.

Напомним, 11 апреля в интернете появилось видео жестокой казни украинского военнопленного. На кадрах показано, как оккупанты отрезали голову еще живому воину ВСУ.

На резонансное видео отреагировал руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак, который заявил, что "за все будет ответ и ответственность".

Инцидент прокомментировал и глава государства Владимир Зеленский. Он отметил, что в мире невозможно игнорировать то, как легко эти звери убивают.

Также стало известно, что Служба безопасности Украины начала досудебное расследование по факту военного преступления.

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