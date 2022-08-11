Он отметил, что присутствие Украины в IBA помогло, в частности, ввести санкции против российских и белорусских боксеров.

Пост вице-президента Международной ассоциации бокса (IBA) позволяет доносить позицию Украины на международной спортивной арене и усиливать санкционное давление на страну-агрессора. Об этом в интервью РБК-Украина заявил президент Федерации бокса Украины, вице-президент IBA Владимир Продивус.

"Я использую этот пост, чтобы доносить нашу украинскую позицию на международной арене. Это основная боксерская организация мира. И для нас с вами – прежде всего площадка", — сказал Владимир Продивус.

Он отметил, что отказ от этой должности в знак протеста против пребывания на посту президента IBA россиянина Умара Умерова ослабил бы позиции Украины в большом спорте.

"Давайте представим, что я это сделал (отказался от поста вице-президента — ред.). Неделю об этом все писали бы, был бы хороший пиар-ход. А дальше что? Об этом все забыли бы, а Украина потеряла бы свое влияние в IBA как минимум на следующие 5 лет. Мы 15 лет работали над тем, чтобы каждая страна знала и уважала украинский бокс", — сказав Владимир Продивус.

Он отметил, что присутствие Украины в IBA помогло, в частности, ввести санкции против российских и белорусских боксеров: им запрещено участвовать во всех официальных международных соревнованиях. "Первое, что мы сделали: обратились ко всем странам от имени IBA с призывом о бойкоте Российской Федерации и Беларуси… Я знаю, что россияне обратились в суд и хотят вернуться. Этого не будет. На нашей стороне большой международный коллектив IBA, и сейчас, когда я как вице-президент говорю, меня поддерживают 99%", — заявил президент ФБУ.

Владимир Продивус также напомнил, что ни он, ни украинская делегация не голосовали за избрание Кремлева президентом IBA. А самого Продивуса на пост вице-президента избрал независимый конгресс ассоциации: "Мне нечего скрывать. После 24 февраля моя позиция коренным образом изменилась. Нет больше никаких братских народов".