Ветераны ДТЭК поддержат Усика во время боя в Лондоне

Подобные поездки организовывались ДТЭК и во время предыдущих поединков Усика в Саудовской Аравии в мае и декабре 2024 года, и стали доброй традицией.

Ветераны, которые после службы в Вооруженных силах Украины вернулись к работе в компаниях ДТЭК и Метинвест, а также представители благотворительной инициативы Рината Ахметова по помощи защитникам Мариуполя и членам их семей "Сердце Азовстали", отправились в Лондон, чтобы поддержать Александра Усика во время его боя. Об этом сообщили в компании ДТЭК.

Поездка состоялась в рамках партнерства между Усиком и ДТЭК под лозунгом "Будущее будет светлым - за него стоит бороться".

Подобные поездки организовывались ДТЭК и во время предыдущих поединков Усика в Саудовской Аравии в мае и декабре 2024 года, и стали доброй традицией.

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"С такой поддержкой наш чемпион обязательно победит", - отметили в ДТЭК.

Напомним, партнерство ДТЭК и Александра Усика направлено на мобилизацию внешней помощи для восстановления и защиты энергетической инфраструктуры. Это партнерство является частью глобальной инициативы ДТЭК по консолидации международной поддержки украинской энергетики.