Причиной смерти Карлоса Роберто де Оливейры стал рак кишечника.

В воскресенье, 8 января, в возрасте 68 лет скончался легендарный экс-нападающий сборной Бразилии и клуба "Васко да Гама" Карлос Роберто де Оливейра, известный также под прозвищем Динамит.

Причиной смерти знаменитого футболиста стал рак кишечника.

Трагическое известие сообщила пресс-служба бразильского футбольного клуба "Васко да Гама".

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"Клуб "Васко да Гама" с сожалением сообщает о смерти величайшего идола в истории клуба, Карлоса Роберто де Оливейры, Динамита, в возрасте 68 лет из-за рака кишечника.

Величайший из всех, ваше наследие вечно. Влияние на поколения, которые десятилетиями следили за футболом, безгранично. Спасибо за все, Роберто, мы любим тебя", - говорится в заявлении.

Напомним, 29 декабря в возрасте 82 лет ушел из жизни бразильский король футбола Пеле, который выиграл рекордные три Чемпионата мира со сборной Бразилии и был выдающимся спортсменом прошлого века.

Карлос Роберто де Оливейра: достижения и карьера

Роберто де Оливейра выступал за "Васко да Гама" с 1971 по 1979 и c 1980 по 1993 год. Он является рекордсменом клуба по количеству проведенных матчей (1110) и забитых голов (708).

Вместе с командой Динамит становился чемпионом Бразилии в 1974 году.

Свое прозвище нападающий получил благодаря голу в дебютном матче за "Васко да Гама" на стадионе "Маракана", одна из газет на следующий день вышла с заголовком "Мальчик-динамит взрывается на "Маракане".

Также Динамит выступал за испанскую "Барселону", бразильские "Португезу" и "Кампу Гранди".

В составе национальной сборной Бразилии Роберто де Оливейра сыграл 47 матчей и забил 25 голов. С национальной командой он стал бронзовым призером чемпионата мира (1978), выиграл серебро (1983) и бронзу (1975) Кубка Америки. На ЧМ-1978 года стал лучшим бомбардиром сборной Бразилии, забив три мяча.

В 1992 году завершил спортивную карьеру.

С 2008 по 2014 год Карлос Роберто де Оливейра занимал пост президента "Васко да Гама", за это время клуб выиграл Кубок Бразилии и второй по силе дивизион первенства страны.

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