Тайсон Фьюри считает американца Деонтея Уайлдера своим самым сильным соперником.

Чемпион мира в супертяжелом весе по версии WBC Тайсон Фьюри рассказал о самом сложном сопернике в своей карьере.

По словам "Цыганского короля", его самым грозным оппонентом был американец Деонтей Уайлдер.

"Моим самым грозным соперником был Деонтей Уайлдер. Я трижды дрался с этим парнем и каждую секунду этих противостояний у меня мог закрыться занавес.

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У Деонтея Уайлдера в кулаках динамит. Если он ударит, не важно, в первом или двенадцатом раунде, то нокаутирует тебя", - приводит слова Фьюри talkSPORT.

Напомним, Тайсон Фьюри и Деонтей Уайлдер трижды встречались на ринге - первый бой закончился вничью, затем две победы одержал "Цыганский король".

Отметим, что за свою карьеру Фьюри ни разу не проиграл. В его послужном списке 34 победы и одна ничья в 35 боях на профи-ринге. В свое время он дрался против легендарного украинца Владимира Кличко и победил его единогласным решением судей. Бой состоялся в ноябре 2015 года.

Свой следующий поединок Тайсон Фьюри проведет против украинца Александра Усика. Поединок за титул абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе состоится 17 февраля в Саудовской Аравии.

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