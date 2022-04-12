Александр Усик отказывается проводить второй поединок против британца Энтони Джошуа в Лондоне.
Промоутер Джошуа Эдди Хирн назвал причину этого решения для Mirror.
"Если все сложится с контрактами и выплатами за право провести бой, то, честно говоря, нам будет очень сложно привезти Усика в Великобританию. Мы можем посмотреть на это с его точки зрения: "Зачем мне ехать в Англию за половину денег?".
Мы не можем выбрать место, где Усику заплатят значительно меньше. Мы хотим провести бой в Лондоне, это было бы большим преимуществом для Джошуа, но выплата за право организовать поединок генерирует вдвое больше денег. Усик ни за что не позволит устроить бой в Лондоне. Так что нам нужно принять это во внимание, но Джошуа просто хочет драться.
У нас есть ряд предложений и дат. Сейчас мы изучаем контракты. Посмотрим, где состоится бой, но думаю, что через две недели мы со всем разберемся", – сказал Хирн.
Ранее 35-летний крымчанин рассказал, что начал подготовку к бою с Джошуа и пообещал после поединка вернуться в Украину.
Усик - Джошуа: что известно о реванше
- 25 сентября прошлого года Усик одержал победу в Лондоне над Джошуа единогласным решением судей и стал чемпионом хэвивейта.
- Джошуа воспользовался правом на реванш и по словам промоутера британца повторный бой должен пройти не позднее, чем 2 июля 2022 года. Но из-за того, что трудно выбрать место для проведения боя, то он может пройти и в конце июля. Известный журналист назвал дату - 23 июля.
- Саудовская Аравия - очень вероятное место проведения реванша. Продолжаются переговоры по этому вопросу.