Украинский боксер в Великобритании заработает банально меньше денег.

Александр Усик отказывается проводить второй поединок против британца Энтони Джошуа в Лондоне.

Промоутер Джошуа Эдди Хирн назвал причину этого решения для Mirror.

"Если все сложится с контрактами и выплатами за право провести бой, то, честно говоря, нам будет очень сложно привезти Усика в Великобританию. Мы можем посмотреть на это с его точки зрения: "Зачем мне ехать в Англию за половину денег?".

Мы не можем выбрать место, где Усику заплатят значительно меньше. Мы хотим провести бой в Лондоне, это было бы большим преимуществом для Джошуа, но выплата за право организовать поединок генерирует вдвое больше денег. Усик ни за что не позволит устроить бой в Лондоне. Так что нам нужно принять это во внимание, но Джошуа просто хочет драться.

У нас есть ряд предложений и дат. Сейчас мы изучаем контракты. Посмотрим, где состоится бой, но думаю, что через две недели мы со всем разберемся", – сказал Хирн.

Ранее 35-летний крымчанин рассказал, что начал подготовку к бою с Джошуа и пообещал после поединка вернуться в Украину.

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