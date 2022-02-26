Боксер попросил россиян не отпускать своих военных в Украину.

Украинский чемпион в супертяжелом весе Александр Усик отреагировал на вторжение РФ в Украину.

"Всем доброе утро. Меня зовут Усик Александр Александрович. Я хочу обратиться к российскому народу. Если мы считаем друг друга братьями, православными - не отпускайте своих военных, детей в нашу страну. Не воюйте с нами.

Еще хочу обратиться к президенту РФ Владимиру Путину - вы можете остановить эту войну. Не ставьте нам никаких условий. Просто сядьте за стол переговоров. Просто поговорите, все должно остановиться.

Наши дети, наши мамы, наши люди прячутся в подвалах. Мы в своей стране, не можем по-другому. Защищаемся. Остановите это. Остановите эту войну", - сказал Усик.

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