Британский ресурс talkSport сформировал рейтинг самых ожидаемых боксерских поединков 2022 года.
Нашлось место в топе и для украинцев.
Потенциальный бой за звание абсолютного чемпиона мира в хевивейте между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри занял вторую позицию в данном топе от talkSport.
Вероятна встреча Василия Ломаченко против Джорджа Камбососа за титул короля легкого веса оказалась в топ-5 - на четвертом месте.
А больше всего боксерское сообщество ожидает поединок между непобедимыми американцами Теренсом Кроуфордом и Эрролом Спенсом. Они доминируют в полусреднем весе.
ТОП-10 БОЕВ 2022 ГОДА
1. Теренс Кроуфорд - Эррол Спенс
2. Александр Усик - Тайсон Фьюри
3. Сауль Альварес - Артур Бетербиев
4. Василий Ломаченко - Джордж Камбосос-младший
5. Кэти Тейлор - Аманда Серрано
6. Девин Хэйни - Джервонта Дэвис
7. Джош Тейлор - Теофимо Лопес
8. Наойя Инуэ - Стивен Фултон
9. Геннадий Головкин - Крис Юбенк-младший
10. Энтони Джошуа - Деонтей Уайлдер
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