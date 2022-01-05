Первая позиция досталась потенциальной битве двух американцев.

Британский ресурс talkSport сформировал рейтинг самых ожидаемых боксерских поединков 2022 года.

Нашлось место в топе и для украинцев.

Потенциальный бой за звание абсолютного чемпиона мира в хевивейте между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри занял вторую позицию в данном топе от talkSport.

Вероятна встреча Василия Ломаченко против Джорджа Камбососа за титул короля легкого веса оказалась в топ-5 - на четвертом месте.

А больше всего боксерское сообщество ожидает поединок между непобедимыми американцами Теренсом Кроуфордом и Эрролом Спенсом. Они доминируют в полусреднем весе.

ТОП-10 БОЕВ 2022 ГОДА

1. Теренс Кроуфорд - Эррол Спенс

2. Александр Усик - Тайсон Фьюри

3. Сауль Альварес - Артур Бетербиев

4. Василий Ломаченко - Джордж Камбосос-младший

5. Кэти Тейлор - Аманда Серрано

6. Девин Хэйни - Джервонта Дэвис

7. Джош Тейлор - Теофимо Лопес

8. Наойя Инуэ - Стивен Фултон

9. Геннадий Головкин - Крис Юбенк-младший

10. Энтони Джошуа - Деонтей Уайлдер

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