Эдди Хирн рассказал, как обстоят дела с организацией поединка.

Промоутер Эдди Хирн рассказал, когда планируется провести реванш между Энтони Джошуа и Александром Усиком.

Цитирует Хирна Тalksport.

"У нас было четыре или пять предложений из всего мира относительно места проведения боя. Это фактически раздельный бой, потому все хотят знать предложения, которые приходят. Мы хотели бы провести реванш в Великобритании, но было много значительных предложений относительно организации боя за рубежом. У нас были предложения из нескольких стран Ближнего Востока и Америки.

Мы должны сесть с Красюком (промоутер Усика - прим.) и обсудить те предложения, которые у нас были, и выбрать вариант, с которым будем работать. Мы хотим, чтобы бой состоялся до конца июня, поэтому, вероятно, реванш будет в середине или конце месяца, позже всего - в первую субботу июля, 2 числа", - сказал Хирн.

Усик - Джошуа: что известно о реванше

В контракте на первый бой Усика и Джошуа была прописана опция реванша на случай поражения британского боксера. Джошуа воспользовался ей.

Стало известно, как распределят гонорары в поединке-реванше.

Наиболее вероятным местом проведения реванша называют Великобританию, а также страны Ближнего Востока.

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