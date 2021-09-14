Британский супертяжеловес Тайсон Фьюри, который является чемпионом мира по версии WBC, выдвинул интересную гипотезу.
Фьюри допускает такой вариант, что Александр Усик умышленно еще не продемонстрировал свой максимум в супертяжелом весе, чтобы шокировать Энтони Джошуа в самый неожиданный момент. Слова Тайсона приводит ютуб-канал Frank Warren's Queensberry Promotions.
"В последних двух боях я увидел от Усика не так уж много. Но потом я немного подумал об этом. Возможно, он не показывает нам все, на что способен. Может быть, он играл с соперниками вроде Чисоры и Уизерспуна. Возможно, он не пытался победить в этих поединках должным образом", - начал такими словами свою версию Фьюри.
"Вероятно, он специально имел плохой вид, чтобы заполучить большой чек и показать хорошее выступление в ночь боя. Такое уже бывало раньше. Многие бойцы имели ужасный вид в поединках, чтобы получить большие бои. Потом они пользовались случаем и побеждали в больших поединках. Подозреваю, что Усик лучше, чем кажется, что в ночь, когда он почувствует необходимость хорошо выступить, он это сделает, как и я. Я могу выдать скверный бой с "мешком", но когда я дерусь с лучшими в мире, я пользуюсь ситуацией и провожу с ними хорошие поединки", - добавил "Цыганский король".
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Усик - Джошуа: перед боем
- На кону в этом поединке будут стоять титулы чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям IBF, WBO, WBA и IBO, которыми владеет Джошуа.
- Все билеты на этот поединок были проданы за сутки.
- Был обнародован эффектный промо-ролик к бою Усик - Джошуа.
- Экс-чемпион мира Дэвид Хэй скептически оценил шансы Усика.
Усик - Джошуа: профайл боксеров
- И Александр Усик, и Энтони Джошуа являются олимпийскими чемпионами Лондона. Украинец выиграл золото в тяжелом весе, а британец - в супертяжелом.
- 34-летний Усик на профессиональном ринге провел 18 боев и во всех одержал победы (13 - нокаутом). Усик становился абсолютным чемпионом мира в тяжелом весе, после чего защитил пояса в поединке с Тони Беллью и перешел в супертяжи.
- В самом престижном дивизионе Усик сперва досрочно победил Чазза Уизерспуна, а в октябре прошлого года по очкам выиграл у Дерека Чисоры.
- 31-летний Джошуа в профи провел 25 боев. У него 24 победы (22 - нокаутом) и 1 поражение (от Энди Руиса в декабре 2019 года). Чемпионом мира он стал в 2016 году (по версии IBF), а все свои пояса собрал, победив Владимира Кличко и Джозефа Паркера.
- В двух последних боях Джошуа взял реванш у Руиса, победив решением судей, а в декабре прошлого года нокаутировал Кубрата Пулева.
- Усик уступает Джошуа в габаритах. Рост украинца - 191 см, а британца - 198 см. Размах рук у Усика - 198 см, у Джошуа - 208 см.