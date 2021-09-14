"Цыганский король" подбодрил Александра.

Британский супертяжеловес Тайсон Фьюри, который является чемпионом мира по версии WBC, выдвинул интересную гипотезу.

Фьюри допускает такой вариант, что Александр Усик умышленно еще не продемонстрировал свой максимум в супертяжелом весе, чтобы шокировать Энтони Джошуа в самый неожиданный момент. Слова Тайсона приводит ютуб-канал Frank Warren's Queensberry Promotions.

"В последних двух боях я увидел от Усика не так уж много. Но потом я немного подумал об этом. Возможно, он не показывает нам все, на что способен. Может быть, он играл с соперниками вроде Чисоры и Уизерспуна. Возможно, он не пытался победить в этих поединках должным образом", - начал такими словами свою версию Фьюри.

"Вероятно, он специально имел плохой вид, чтобы заполучить большой чек и показать хорошее выступление в ночь боя. Такое уже бывало раньше. Многие бойцы имели ужасный вид в поединках, чтобы получить большие бои. Потом они пользовались случаем и побеждали в больших поединках. Подозреваю, что Усик лучше, чем кажется, что в ночь, когда он почувствует необходимость хорошо выступить, он это сделает, как и я. Я могу выдать скверный бой с "мешком", но когда я дерусь с лучшими в мире, я пользуюсь ситуацией и провожу с ними хорошие поединки", - добавил "Цыганский король".

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И Александр Усик, и Энтони Джошуа являются олимпийскими чемпионами Лондона. Украинец выиграл золото в тяжелом весе, а британец - в супертяжелом.

34-летний Усик на профессиональном ринге провел 18 боев и во всех одержал победы (13 - нокаутом). Усик становился абсолютным чемпионом мира в тяжелом весе, после чего защитил пояса в поединке с Тони Беллью и перешел в супертяжи.

В самом престижном дивизионе Усик сперва досрочно победил Чазза Уизерспуна, а в октябре прошлого года по очкам выиграл у Дерека Чисоры.

31-летний Джошуа в профи провел 25 боев. У него 24 победы (22 - нокаутом) и 1 поражение (от Энди Руиса в декабре 2019 года). Чемпионом мира он стал в 2016 году (по версии IBF), а все свои пояса собрал, победив Владимира Кличко и Джозефа Паркера.

В двух последних боях Джошуа взял реванш у Руиса, победив решением судей, а в декабре прошлого года нокаутировал Кубрата Пулева.

Усик уступает Джошуа в габаритах. Рост украинца - 191 см, а британца - 198 см. Размах рук у Усика - 198 см, у Джошуа - 208 см.

Автор: Артем Будрин