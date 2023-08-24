Для украинца это вторая обязательная защита поясов в супертяжелом весе.

26 августа на стадионе "Тарчинские Арена" во Вроцлаве пройдет бой между украинским боксером Александром Усиком и британцем Дэниэлем Дюбуа.

УНИАН проведет онлайн-трансляцию боя Усик-Дюбуа.

На кону в этом поединке будут стоять пояса чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям IBF, WBO, WBA и IBO, которыми владеет Усик.

Усик-Дюбуа: где смотреть бой

Александр Усик-Дэниэль Дюбуа

Онлайн-трансляция боя

Вечер бокса в польском городе Вроцлав начнется 26 августа в 19:00. В андеркарде выступят Денис Беринчик, Дмитрий Митрофанов, Василий Чеботарь, Ярослав Харциз и другие украинские боксеры. Главное событие вечера начнется после 23: 00 по киевскому времени.

Для Усика это вторая обязательная защита титулов в супертяжелом весе. На профи-ринге 36-летний украинец провел 20 боев и одержал победу во всех (13 раз нокаутом). У 25-летнего Дюбуа-19 побед (18 нокаутом) и 1 поражение.

Усик заработает за этот бой шесть миллионов долларов. Гонорар Дюбуа будет в три раза меньше.

Антропометрические данные немного лучше в Дюбуа. Рост украинца - 191 см, а британца – 196 см. Размах рук у обоих боксеров по 198 см.

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Бойцы провели дуэль взглядов и Дюбуа первым отвел глаза, продемонстрировав неуверенность на фоне действующего чемпиона.

Усик 23 августа провел открытую тренировку, на которой спел "Завет" Тараса Шевченко в исполнении музыканта Balsam.

Кто судьи? Рефери в ринге назначен пуэрториканец Луис Пабон, который ранее обслуживал поединок Владимира Кличко с Александром Поветкиным. Будут подсчитывать очки Стэнли Кристодола (Южная Африка), Павел Кардина (Польша), Лешек Янковяк (Польша).

Последний раз Усик дрался в августе прошлого года: тогда Александр одержал победу в реванше Энтони Джошуа раздельным решением судей. Дюбуа предыдущий поединок провел в декабре 2022 года - Дэниэль нокаутировал в третьем раунде боксера из ЮАР Кевина Лерену.

Дюбуа перед боем с Усиком обещает одержать победу над украинцем.

"Я полностью настроен на победу. Я иду побеждать. Сейчас я во всеоружии, в боевом режиме. Будет еще несколько дней тренировок. Я устал, но должен пройти через это. Я отдохну, когда услышу финальный гонг. Когда становишься чемпионом, можешь отдыхать хоть весь остаток жизни", - говорил Дюбуа журналистам.

Усик более скромно поделился впечатлениями от предстоящего боя, сделав акцент на важности провести вечер бокса в дружественной для Украины стране:

"Я очень рад, что у нас есть возможность организовать мой поединок именно в Польше, где 7 лет назад я получил свой первый титул чемпиона мира. Хочу поблагодарить польский народ, который так искренне помогает Украине. Тысячи моих земляков нашли убежище в этой замечательной стране. Поэтому я надеюсь, что мой поединок станет для украинцев и поляков еще одним случаем объединиться и укрепить нашу дружбу", - сказал Усик.

Раньше был опубликован промо-ролик поединка между Усиком и Дюбуа.