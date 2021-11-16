Александр Гвоздик поддерживает себя в хорошей форме и готов вернуться в ринг.

Бывший чемпион мира в полутяжелом весе по версии WBC Александр Гвоздик рассматривает вариант с возвращением на ринг.

34-летний украинский спортсмен заявил, что хотел бы сразиться с лучшим боксером независимо от категории – мексиканцем Саулем Альваресом.

Об этом украинец рассказал в интервью Boxing Studio. Призер Олимпиады-2012 считает, что способен дать конкурентный бой любому сопернику.

"Зачем возвращаться? Быть просто середнячком мне не хочется. Если я был чемпионом мира, то и хочу быть чемпионом. А не просто находиться среди лучших и говорить, что я стану чемпионом. Я всегда стараюсь смотреть на вещи реально и думать головой.

Выскочить за большим чеком? Любой согласится. Я уже говорил, если Канело [Сауль Альварес] предложит бой, я хоть завтра готов боксировать", – высказался Гвоздик.

Читайте такжеВетеран бокса на третьей секунде раунда "вырубил" нокаутом чемпиона мира (видео)Украинец отметил, что он поддерживает себя в форме, проводит спарринги и он считает, что готов вернуться на ринг.

"Я хожу в зал, тренируюсь, провожу спарринги. И мне кажется, что я вполне могу [выйти на бой]. Но на сегодня у меня другие приоритеты. Если серьезно, я не мечтаю еще 10 лет жизни отдать этому. Но я нахожусь в хорошей форме и вполне могу вернуться", – подытожил Александр.

Стоит отметить, что Сауль Альварес выступает в среднем (до 72,6 кг) или втором среднем весе (до 76,2 кг). Так что для возможного поединка с мексиканцем Гвоздику придется существенно сбросить вес.

Александр Гвоздик: карьера

Гвоздик - бронзовый призер Олимпиады-2012. А на профессиональном ринге он провел 18 поединков (17 побед и 1 поражение). Он владел чемпионским поясом WBC в полутяжелом весе, который отобрал у Адониса Стивенсона.

Свой последний поединок Гвоздик провел в октябре 2019 года, проиграв россиянину Артуру Бетербиеву в поединке за титулы WBC и IBF в полутяжелом весе (до 79,4 кг).

Летом 2020 года 34-летний украинец решил завершить карьеру, а затем объяснил свое решение.

Автор: Владимир Медяник