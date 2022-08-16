Александр Гвоздик подчеркнул, что уже существуют даты возможного боя.

Бывший обладатель титула WBC в полутяжелом весе украинец Александр Гвоздик готовится возобновить профессиональную карьеру.

Об этом он сообщил в интервью YouTube-каналу "Студия бокса Виктора Ялымова".

"На самом деле сейчас действительно смотрю в этом направлении. Чтобы не быть голословным, конкретики пока никакой нет. Но тренируюсь, разговариваю. Даже есть возможные даты, но говорить пока не о чем. Хочу вернуться, есть желание, планы. Сказать, что это случится на сто процентов пока не могу, но с большой долей вероятности да.

Если говорить про тренера, то я думаю, что буду работать с Марко Контрерасом, моим первым наставником. На данный момент менеджера нет. Не знаю, буду ли работать с Эгисом Климасом. Скорее, нет. Сейчас разговариваю с другими. Пока никаких договоренностей, кроме устного договора о намерениях. Пока непонятная ситуация. Хочу, желание есть, а там посмотрим", - сказал Гвоздик.

Напомним, Гвоздик завершил карьеру в июне 2020 года.

Александр Гвоздик: карьера

Гвоздик - бронзовый призер Олимпиады-2012.

На профессиональном ринге Александр провел 18 поединков (17 побед и 1 поражение). Он владел чемпионским поясом WBC в полутяжелом весе, который отобрал у Адониса Стивенсона.

Свой последний поединок Гвоздик провел в октябре 2019 года, проиграв россиянину Артуру Бетербиеву в поединке за титулы WBC и IBF в полутяжелом весе (до 79,4 кг).

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