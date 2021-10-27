Александр Гвоздик провел бы поединок с Саулем Альваресом если бы была такая возможность.

Александр Гвоздик не против вернуться на ринг ради поединка с первым номером рейтинга лучших боксеров мира Саулем Альваресом.

Об этом украинец заявил в интервью для ESNews.

"Бой с "Канело" (прозвище Альвареса - прим.) был бы большим для меня. Если бы он дал мне такую возможность, то завтра я вернулся бы на ринг", - сообщил Гвоздик.

Тренер Альвареса Роберт Гарсия сказал, что поединок с украинцем мог бы быть интересен для лидера рейтинга лучших боксеров мира по версии журнала The Ring:

"Гвоздик ушел из бокса, когда он мог занять положение, в котором "Канело" захотел бы подраться с ним".

Альварес является чемпионом мира во втором среднем весе (до 76,2 кг) по версиям WBC, WBA и WBO. В 2019 году мексиканец нокаутировал россиянина Сергея Ковалева и стал чемпионом мира WBO в полутяжелом весе.

Александр Гвоздик: карьера

Гвоздик - бронзовый призер Олимпиады-2012. А на профессиональном ринге он провел 18 поединков (17 побед и 1 поражение). Он владел чемпионским поясом WBC в полутяжелом весе, который отобрал у Адониса Стивенсона.

Свой последний поединок Гвоздик провел в октябре 2019 года, проиграв россиянину Артуру Бетербиеву в поединке за титулы WBC и IBF в полутяжелом весе (до 79,4 кг).

Летом 2020 года 34-летний украинец решил завершить карьеру, а затем объяснил свое решение.

При этом Гвоздик не стал исключать возвращения в бокс.

Автор: Артем Будрин