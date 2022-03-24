Юрий Захареев победил в весовой категории до 71 кг.

Действующий чемпион мира по боксу украинец Юрий Захареев стал победителем молодежного чемпионата Европы, который проходил в Хорватии.

Украинский боксер стал лучшим в весовой категории до 71 кг. В финале Захареев уверенно победил представителя Уэльса Крофта Гарана.

На серебряную ступеньку пьедестала чемпионата континента поднялись украинцы Андрей Ефимович (48 кг), Максим Власюк (60 кг) и Иван Сапун (86 кг), бронзовые награды достались Эльмиру Набиеву (54 кг) и Василию Ткачуку (свыше 92 кг).

Среди девушек золотую медаль завоевала представительница Украины Каролина Махно. Спортсменка выступает в весовой категории до 75 килограммов. В финале украинка победила представительницу Ирландии Карабин Эйбхе.

Бронзовыми призерами чемпионата континента стали Ольга Шалимова (48 кг), Сабина Новосад (52 кг) и Олеся Крисюк (81 кг).

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