Боксер из Узбекистана смог подняться на ноги только с посторонней помощью.

Зрелищным нокаутом завершился поединок между Виктором Скелстраете и представителем Узбекистана Шохжахоном Абдуллаевым на чемпионате мира по боксу в Сербии.

Боксеры проводили бой 1/32 финала в весовой категории до 86 кг.

В конце второго раунда Скелстраете провел серию ударов, после чего нанес сокрушительный удар с правой в челюсть и отправил Абдуллаева в нокаут.

Рефери остановил бой, а боксер из Узбекистана еще долго не мог подняться на ноги и покинул ринг только при помощи судьи.

Видео опубликовал Twitter AIBA.

Отметим, что Украину в весе 86 кг представлял Сергей Горсков, однако он проиграл уже в первом раунде.

Вас также могут заинтересовать новости:

Автор: Антон Дударь