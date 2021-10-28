Виктор Скелстраете нокаутировал соперника / фото twitter.com/AIBA_Boxing
Зрелищным нокаутом завершился поединок между Виктором Скелстраете и представителем Узбекистана Шохжахоном Абдуллаевым на чемпионате мира по боксу в Сербии.
Боксеры проводили бой 1/32 финала в весовой категории до 86 кг.
В конце второго раунда Скелстраете провел серию ударов, после чего нанес сокрушительный удар с правой в челюсть и отправил Абдуллаева в нокаут.
Рефери остановил бой, а боксер из Узбекистана еще долго не мог подняться на ноги и покинул ринг только при помощи судьи.
Видео опубликовал Twitter AIBA.
Отметим, что Украину в весе 86 кг представлял Сергей Горсков, однако он проиграл уже в первом раунде.