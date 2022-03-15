Екатерина Усик призвала "что-то сделать с Путиным и его шавками".

Недавно российская пропаганда пробила очередное дно, заявив, что украинцы якобы создают биологическое оружие.

Жена боксера-чемпиона Александра Усика Екатерина Усик рассказала у себя в Instagram о тех жителях РФ, которые "купились" на эти фейки. Екатерина высмеяла русских.

"Вчера читала переписку с одной из своих знакомых. Так вот, русский великий тупой народ считает, что мы вывели биохимическое оружие в виде комаров. Эти комары высасывают только славянскую кровь и могут убить ее обладателей. Так! Они в это верят! Давайте выпустим на них всех наших комаров. Это как план Б. Не доказывайте им ничего", – пишет Екатерина.

Также Усик отметила, что нет смысла что-то доказывать зазомбированным и лучше поберечь свои нервы.

После этого Екатерина показала руины в Киеве и попросила остановить больного Путина:

"Это мой город. Готова сама заплатить. Сделайте что-нибудь с этим Путиным! И его шавками! Он больной и, по ходу, ему терять нечего. А нам есть".

Жена Усика также просит НАТО закрыть небо.

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