Экс-чемпион мира Энди Руис одержал убедительную победу над Луисом Ортисом.

В ночь на 5-е сентября в Лос-Анджелесе состоялся вечер бокса от промоутерской компании PBC. Главным боем вечера стал поединок бывшего чемпиона мира в супертяжелом весе Энди Руиса и бывшего претендента на титул Луис Ортиса, победу в котором одержал мексиканец.

Во втором раунде Руис дважды отправил Ортиса в нокдаун, но кубинец сумел подняться и продолжить сражение.

В седьмом раунде Энди снова отправил своего соперника на настил ринга, но Луис поднялся.

В 11-м раунде экс-чемпион отметился точным попаданием, но не смог нокаутировать своего соперника.

Бой продлился все 12 раундов и Руис одержал победу единогласным решением судей – 113-112, 114-111, 114-111.

Судейские записки:

Лучшие моменты боя:

После победы Энди Руис призвал организовать бой с экс-чемпионом Деонтеем Уайлдером.

"Я думаю, что сделал в поединке с ним отличную работу. Это было довольно сложно, но у меня есть навыки, я контратаковал Ортиса, доносил удары и отправлял его на настил. Это было благословение.

Я не хотел так долго ждать боя. Я хочу драться хотя бы по три-четыре раза в год. Я готов, я голоден. Я снова хочу стать чемпионом.

Мы с Деонтеем Уайлдером выступаем в одной организации. Эл Хеймон, сделай это сражение. Давайте устроим это", - сказал Руис.

43-летний кубинец Луис Ортис после поражения заявил, что хочет провести реванш с Энди Руисом.

"Для всех, кто говорил, что "Кинг Конг" стар, я устроил сегодня войну. Я чувствую, что выдал чудесный бой. Я бы хотел провести реванш.

Вы думаете, что со мной покончено? Сегодня вы увидели войну. Неужели люди считают, что с "Кинг Конгом" покончено?", - сказал Ортис.

Добавим, что для Руиса бой с Ортисом стал первым за последние 15 месяцев. В мае прошлого года Энди выиграл у Криса Арреолы единогласным решением судей.

Ортис, являющийся бывшим претендентом на титул WBC в хэвивейте, последний свой бой провел в январе этого года, победив Чарльза Мартина техническим нокаутом в шестом раунде.

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