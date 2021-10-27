Тренер американского супертяжа верит в Усика, но есть нюансы.

Действующий чемпион мира и обладатель четырех поясов IBF, WBO, WBA и IBO Александр Усик имеет хорошие шансы победить чемпиона мира по версии WBC Тайсона Фьюри.

Об этом BoxingNews24 рассказал тренер американского боксера Деонтея Уайлдера Малик Скотт.

"Я даю Усику очень хорошие шансы на победу в бою с Фьюри. Но сможет ли он воспользоваться своими моментами, я не знаю. Зная о его стиле, мужестве и сообразительности, поставил бы я на него? Нет. Я бы ни на кого не поставил", - сказал Скотт.

Читайте также"Усик - бог бокса": Джошуа согласен провести реванш с украинцем в КиевеКроме того специалист отметил, что вероятное сражение между Усиком и Фьюри будет очень опасным вызовом для обоих спортсменов.

"Тайсон умеет использовать свои габариты, он привык атаковать и оказывать давление. Вопрос справится ли Усик с этим. Но ведь вы помните, многие считали, что он окажется недостаточно большим и для Джошуа", - резюмировал Скотт.

Напомним, ранее промоутер Тайсона Фьюри Боб Арум сказал, что бой Фьюри и Усика может состояться уже в следующем году.

Ситуация в супертяжелом весе: главное

В августе этого года Тайсон Фьюри и Энтони Джошуа планировали провести бой за звание абсолютного чемпиона мира, однако суд обязал Фьюри провести третий бой против Деонтея Уайлдера.

Таким образом, Джошуа вышел в ринг против обязательного претендента Александра Усика и проиграл единогласным решением судей. Украинец забрал себе пояса по версиям IBF, WBO, WBA и IBO. Кроме того, Усик отдалил возможную встречу Фьюри и Джошуа в ринге.

Теперь Усик и Джошуа проведут реванш. Британец уже активировал соответствующую опцию. Уже известно, что реванш состоится ориентировочно в марте - апреле 2022 года.

Фьюри нокаутировал Уайлдера в третьем бою, защитив пояс WBC. Сообщалось, что ему необходимо будет провести защиту титула в поединке против победителя боя между Диллианом Уайтом и Отто Валлином. Но Уайт и Валлин неизвестно, вообще проведут ли свой поединок.

Промоутер Джошуа предложил провести в супертяжелом весе так называемый "Финал четырех".

Автор: Владимир Медяник