Пояс Мохаммеда Али приoбрел президент клуба НФЛ.

Чемпионский пояс легендарного боксера Мохаммеда Али, который он завоевал в поединке с Джорджем Форманом, был продан на аукционе за огромные деньги.

Как сообщает BoxingScene, лот был приобретен владельцем клуба НФЛ "Индианаполис Кольтс" Джимом Ирси за 6,18 миллионов долларов.

Ирси намекнул, что этот предмет может быть представлен на августовской выставке его коллекции в Чикаго, а также в сентябре в Индианаполисе.

— Jim Irsay (@JimIrsay) July 24, 2022

Сообщается, что цена продажи пояса Али является одной из самых высоких, когда-либо заплаченных за вещь, связанную со спортом.

Отмечается, что Ирси является кoллекциoнерoм спoртивных вещей. В егo кoллекции также присутствует мантия, в кoтoрoй Али выхoдил на бoй прoтив Сoнни Листoна в 1965 гoду, oбувь с пoединка прoтив Джo Фрейзера в 1966 гoду и перчатки, в кoтoрых легендарный бoксер сражался с Карлoм Милденбергерoм в 1966 гoду.

Напомним, Мохаммед Али победил ранее непобежденного Джорджа Формана в Киншасе нокаутом в восьмом раунде и вернул себе чемпионский титул в супертяжелом весе. Он удерживал пояс WBC до поражения от Леона Спинкса в 1978 году.

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