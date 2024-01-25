Британский боксер считает, что ему вполне хватит месяца для подготовки к чемпионскому поединку.

Британский боксер супертяжелого веса Тайсон Фьюри рассказал, сколько недель он будет готовиться к бою с украинцем Александром Усиком, сообщает британское издание Daily Express.

Боксер отметил, что ему вполне хватает минимального срока для подготовки::

"Я даже не тренируюсь в спортзале. Я не приступаю к тренировкам так рано. Вы что, разговариваете с профессиональным атлетом? Да ну бросьте. Я готовлюсь к своим боям четыре-пять недель".

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Ранее украинский экс-чемпион мира по версии WBC Виктор Постол дал свой прогноз на бой Усик - Фьюри, отметив, что Усик выглядит фаворитом:

"Я очень жду этого поединка, потому что будет очень интересно. У Александра 3 пояса, у Фьюри, бой будет за абсолют. С нетерпением буду ждать. Я думаю, нет, не думаю, а я уверен, что Усик победит. Я смотрел бой Фьюри против Нганну, очень тяжелый, но я не думаю, что он это сделал специально, видимо, он плохо подготовился. Конечно, к поединку с Усиком он будет хорошо готовиться. Но все равно я считаю, что Александр на голову выше, лучше и победа будет за ним", - отметил Постол.

Напомним, бой за звание абсолютного чемпиона мира по боксу в супертяжелом весе между британцем Тайсоном Фьюри и украинцем Александром Усиком состоится 17 февраля 2024 года. Поединок пройдет в Саудовской Аравии.

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