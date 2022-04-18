Эррол Спенс одержал победу техническим нокаутом в 10-м раунде.

В рамках вечера бокса в американском Арлингтоне американский боксер полусреднего веса Эррол Спенс (28-0, 22 КО) нанес досрочное поражение кубинцу Йорденису Угасу (27-5, 22 КО) и объединил в своих руках пояса по версиям WBC, WBA Super и IBF.

Боксерский поединок едва не закончился трагедией для Йордениса Угаса. В 7-м раунде Спенс мощнейшим правым боковым ударом сломал кубинцу глазницу.

В 10-м раунде рефери проконсультировался с доктором и принял решение остановить бой. Дальнейшие события показывают, что он все сделал верно.

На тот момент Спенс вел по судейским запискам 88:82, 88:82, 88:83.

Таким образом, 32-летний Спенс объединил три пояса в полусредней весовой категории. Он в шестой раз защитил титул IBF, которым владеет с 2017 года, и во второй раз - титул WBC, который завоевал в 2019 году. Теперь в его активе и пояс WBA Super.

Обращение Йордениса Угаса из больницы

После поединка было видно, что у Угаса практически не открывается правый глаз, и он направился в больницу, где в ходе обследования у него диагностировали перелом орбитальной кости. Об этом боксер рассказал своим фанатам в соцсетях.

"Прежде всего хочу извиниться за то, что не смог лично поблагодарить всех тех, кто поддерживал меня в этом поединке. У меня перелом глазницы. В ближайшие дни доктора определятся с лечением.

Всю предыдущую ночь провел в госпитале. И даже сейчас пишу это сообщение одним глазом – второй закрыт. Но очень хочу ко всем вам обратиться, ведь это для меня очень важно. Хочу поблагодарить всех за поддержку. Хочу поздравить Спенса. Ты – великий чемпион. Для меня было честью разделить с тобой ринг", - написал Угас в Instagram.

Стоит отметить гражданскую позицию Йордениса Угаса в отношении войны в Украине, которую начала РФ. Кубинский боксер публично выступил с осуждением агрессии России, в лидера РФ Путина Угас сравнил с Гитлером.

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