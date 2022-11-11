София Подвальная стала лучшей в весовой категории до 55 кг.

Украинская спортсменка София Подвальная завоевала золотую награду чемпионата мира по кикбоксингу по версии ISKA, который проходит в эти дни в Турции.

В финале соревнований в весовой категории до 55 кг украинка одолела представительницу Португалии.

Свой триумф украинская чемпионка посвятила брату Владиславу Недилько, который погиб в боях с российскими оккупантами под Лисичанском в первые дни полномасштабного вторжения РФ.

Видео дня

"Хотелось не только добыть призовое место, но и сделать так, чтобы в такое сложное для нашей страны время государственный гимн Украины звучал на международной арене, а украинский флаг был поднят на высшем пьедестале.

Мой брат всегда верил в меня и гордился моими успехами в спорте", – приводит слова Софии пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

К слову, сама София также военнослужащая Волынского пограничного отряда.

Ранее УНИАН сообщал, что украинский боксер Александр Усик получил специальный пояс от Всемирного боксерского совета (WBC). Пояс в цветах украинского флага вручил ему глава организации Маурисио Сулейман.

Вас также могут заинтересовать новости: