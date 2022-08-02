Артем Далакян должен провести бой против костариканца Дэвида Хименеса.

Всемирная боксерская организация (WBA) обязала украинского чемпиона WBA в наилегчайшем весе Артема Далакяна провести очередную защиту своего титула.

Украинец должен провести бой против непобежденного костариканца Дэвида Хименеса.

Как сообщает Дэн Рафаэль, боксеры должны договориться о бое до 31 августа. В противном случае будут назначены боксерские торги.

34-летний Далакян завоевал чемпионский пояс WBA в бою с бывшим чемпионом двух дивизионов Брайаном Вилорией, победив единогласным решением судей. С тех пор украинец провел пять успешных защит титула.

Последний поединок Артема состоялся 20 ноября прошлого года. Далакян нокаутировал в девятом раунде бывшего чемпиона мира по версии WBA во втором наилегчайшем весе Луиса Консепсьона.

30-летний Хименес в 2021 году завоевал вакантные титулы WBC Latino и WBA Gold, а 16 июля этого года победил американца Рикардо Сандовала в поединке за статус обязательного претендента на пояс WBA.

Артем Далакян провел на профи-ринге 21 бой и во всех одержал победы. На счету Дэвида Хименеса 12 побед в 12 поединках, девять из которых он выиграл нокаутом.

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