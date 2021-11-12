19-летний боксер равнялся в детстве на Усика.

Украинец Юрий Захареев стал самым юным чемпионом мира в истории украинского бокса.

19-летний спортсмен рассказал, на кого равнялся в детстве, с каких известных боксеров брал пример.

"Мы к этому стремились с малого возраста, как только начинали мы заниматься.

Тренер показывал нам бои, мотивировал нас. Смотрели как Рой Джонс боксирует, Тайсон. Также и наших звезд: Усика, Ломаченко. На них смотрели, на них равнялись. Хотели достичь таких же высот", - сказал Захареев в интервью XSport.

Читайте такжеЗнаменитый украинский боксер возвращается в ринг: названо имя соперника и дата бояНапомним, Юрий Захареев завоевал золотую медаль в весовой категории до 71 кг на чемпионате мира по боксу-2021 в Белграде. В финале украинец победил единогласным решением судей россиянина Вадима Мусаева.

Юрий Захареев: что о нем известно

Захареев - уроженец Андреевки Одесской области.

Ранее в 2021 году он выигрывал чемпионат мира среди молодежи-2021, в финале в весовой категории до 69 кг одолев соперника из РФ - Чеерава Ашалаева.

В активе Захареева также есть победы на юниорском и молодежном чемпионатах Европы. Кроме того, он семь раз становился чемпионом Украины.

Автор: Владимир Медяник