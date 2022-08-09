Тони Беллью отметил, что Александр Усик является лучшим в мире по техническому исполнению.

Бывший чемпион мира по версии WBC в первом тяжелом весе Тони Беллью поделился мнением об Александре Усике и Энтони Джошуа накануне их реванша.

39-летний спортсмен заявил, что он переживает за обоих боксеров, поскольку каждый из них сохраняет свою сущность. Беллью также отметил, что украинский боксер является лучшим в мире по техническому исполнению.

"Усик никогда не будет настоящим супертяжеловесом, а Энтони Джошуа всегда будет таким. Так что каждый раз, когда Усик встречается с настоящим супертяжеловесом вроде Тайсона Фьюри, Деонтея Уайлдера или Энтони Джошуа, он будет в опасности. Поэтому так будет всегда, но в то же время он самый техничный боец в истории. С этим нельзя спорить.

В плане техники Усик - лучший в мире, нет никого техничнее. Тайсон Фьюри - лучший супертяжеловес в мире из-за его атрибутов, габаритов и того, что он может сделать. Но сейчас технически совершенно никто не способен превзойти Усика", - сказал Тони Беллью в интервью YouTube-каналу "iFL TV".

Напомним, что в 2018 году Тони Беллью встречался в ринге с Александром Усиком. Тогда украинец нокаутировал британца в восьмом раунде.

Бой-реванш между Александром Усиком и Энтони Джошуа состоится в городе Джидда 20 августа. На кону в этом поединке будут стоять титулы WBO, WBA, IBF и IBO, которые украинец отобрал у британца в прошлом году.

Поединок можно будет посмотреть бесплатно на Киевстар ТВ. Также бой можно увидеть в записи на платформе.

Напомним, минувшей осенью украинец победил Джошуа единогласным решением судей. Этот бой был признан главным событием бокса в 2021 году по версии издания The Ring.

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