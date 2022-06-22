Британский экс-боксер обратился к мэру Киева Виталию Кличко.

Бывший абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе Леннокс Льюис обратился к Виталию Кличко в честь очередной годовщины их боя.

Легендарный британец опубликовал на своей странице в социальной сети Instagram пост, в котором отметил, что сейчас для Кличко-старшего на фоне полномасштабного вторжения РФ продолжается важнейший бой в его жизни.

"При других условиях 21 июня я бы написал пост о годовщине моего боя с Виталием Кличко, однако сегодня я просто хочу отсалютовать ему. Сейчас продолжается самое большое сражение в его жизни. И жертвы, на которые он пошел, чтобы служить украинскому народу, не просто похвальны. Они – увлекательны.

Нужно много смелости, чтобы выйти в боксерский ринг. Как бойцы, мы знаем, что каждый наш бой может быть последним. Но отвага отстаивать свою страну и своих людей, как это делает сегодня Кличко, требует совсем другого уровня смелости и любви. Итак, 21 июня я шлю поздравления моему другу Виталию. Да хранит тебя бог и благословляет миром, любовью и счастьем!", - написал Льюис.

Напомним, Виталий Кличко проиграл Ленноксу Льюису в 2003 году. Бой был остановлен по требованию доктора после шестого раунда из-за огромного рассечения у украинского боксера. К тому моменту украинец лидировал на карточках всех судей.

Для Леннокса тот бой стал последним в карьере, на пенсию он ушел обладателем поясов WBC и IBO. В 44 боях Льюис добыл 41 победу, одну ничью и два поражения.

Виталий Кличко в профессиональной карьере провел 47 боев, 45 из которых выиграл (43 нокаутом). Проиграл за карьеру всего два раза - Леннкоксу Льюису в 2003 году и Крису Берду в 2000 году. Спортивную карьеру легендарный украинец окончательно завершил в декабре 2013 года.

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