Александр Поветкин объявил о том, что прекращает выступления на профессиональном ринге.

Российский боксер Александр Поветкин, который в своем последнем бою проиграл Диллиану Уайту, сделал заявление о завершении карьеры.

Слова Поветкина приводит "Р-Спорт".

"Годы свое берут, решил завершить карьеру. Нужно еще многое пролечить. Мне уже не 20 лет. Такое решение всегда непросто дается. Но время дает о себе знать", - сказал 41-летний боксер.

Напомним, в марте Поветкин проиграл Уайту в реванше. Российский боксер был нокаутирован уже в четвертом раунде.

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Александр Поветкин: карьера

Поветкин боксировал на профессиональном ринге с 2005 года.

Он выходил на ринг 40 раз: 36 побед, 3 поражения и 1 ничья. Проигрывал россиянин Владимиру Кличко, Энтони Джошуа и Диллиану Уайту.

За свою карьеру Поветкин так и не завоевал полноценный титул чемпиона мира. Он владел лишь второстепенными поясами: "временного" чемпиона WBC, "регулярного" чемпиона WBA и другими.

Дважды Поветкин попадался на допинге. В мае 2016 года в его крови были обнаружены остаточные следы мельдония, из-за чего сорвался бой с Деонтеем Уайлдером. А в декабре того же года перед боем со Стиверном у Поветкина обнаружили запрещенное вещество остарин. Бой между россиянином и канадцем также не состоялся.

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Автор: Антон Дударь