Украинский боксер нанес в четыре раза больше точных ударов, чем соперник.

Появилась статистика ударов в бою между Василием Ломаченко и Масайоши Накатани, который завершился победой украинца техническим нокаутом.

Ее опубликовал CompuBox в Twitter.

Украинец выбросил меньше ударов (214 против 250), но при этом был гораздо точнее соперника.

За девять раундов Накатани лишь 29 раз попал по Ломаченко (точность ударов составила 12%). У украинца - почти в четыре раза больше точных ударов (104).

Ломаченко доминировал в силовых ударах (89 на 26), а также превзошел соперника по джебам (15 против 3).

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Ломаченко - Накатани: итоги боя

Бой Ломаченко - Накатани был остановлен в девятом раунде - украинец одержал досрочную победу.

Для Ломаченко это был первый бой после поражения от Теофимо Лопеса в октябре прошлого года. Украинец провел свой 17-й бой на профессиональном ринге и одержал 15-ю победу (в 11-й раз он выиграл досрочно).

Для Накатани это был 21-й бой в профи. Он потерпел второе поражение. Первое было от Теофимо Лопеса, но американцу японец проиграл по очкам.

На кону в этом бою впервые в карьере Ломаченко на профи-ринге не стояло никаких поясов.

Накатани был самым высоким соперником в карьере Ломаченко (рост японца - 1,82 м).

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Автор: Антон Дударь