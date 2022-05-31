По словам Эдди Хирна, контракт на бой будет подписан в ближайшие дни.

Промоутер Эдди Хирн рассказал об организации реванша между чемпионом WBO, IBF, IBO, WBA в супертяжелом весе Александром Усиком и претендентом на титулы Энтони Джошуа.

Как и ожидалось, поединок пройдет в Саудовской Аравии, потому что это лучшее предложение с точки зрения финансов. Лондон и США промоутеры боксеров уже не рассматривают.

"Мы уже согласовали место проведения поединка, сейчас работаем над датой. 23 июля все еще рабочая дата. Официально о поединке будет объявлено в ближайшие дни.

Бой состоится в Саудовской Аравии. По дате проведения возможен перенос на 1-2 недели, потому что нам нужно время для полноценной раскрутки события. Но в любом случае бой точно состоится, обе стороны согласились на все условия.

Переговоры заняли на 10 дней больше, чем ожидалось. Мы завершаем работу с документами. О дате вскоре вы узнаете из официального сообщения", - сказал Хирн в интервью iFL TV.

Усик - Джошуа: что было раньше