Красюк рассказал о том, где должен состояться реванш Усик - Джошуа.

Промоутер действующего чемпиона по версиям WBA, IBF, WBO и IBO в супертяжелом весе Александра Усика (19-0, 13 КО) Александр Красюк рассказал о том, где должен состояться реванш его подопечного с британским боксером Энтони Джошуа (24-2, 22 КО).

Красюк заявил, что в данный момент рассматривается три варианта, где могут провести реванш украинца и британца. Примечательно, что среди потенциальных мест проведения боя есть и Украина.

"Мы планируем встретиться с промоутером Энтони Джошуа Эдди Хирном в ближайшие несколько недель, чтобы начать подготовку к реваншу. Мы рассматриваем три варианта места проведения боя - Великобританию, Украину и Ближний Восток. Надеюсь, что к концу 2021 года мы сможем принять окончательное решение.

Читайте такжеЗнаменитый украинский боксер возвращается в ринг: названо имя соперника и дата бояНас не расстраивает идея реванша. Мы были на сто процентов осведомлены о пункте о реванше, когда подписывали контракт на бой. Всё идёт по плану. Мы делаем ставку на реванш, как на бой номер один!", - приводит слова Красюка Sky Sports.

Ранее промоутер чемпиона мира в супертяжелом весе Александра Усика Александр Красюк рассказал, когда его клиент начнет готовиться к реваншу с Энтони Джошуа.

Усик - Джошуа: что известно о реванше

Автор: Владимир Медяник