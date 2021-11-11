Промоутер действующего чемпиона по версиям WBA, IBF, WBO и IBO в супертяжелом весе Александра Усика (19-0, 13 КО) Александр Красюк рассказал о том, где должен состояться реванш его подопечного с британским боксером Энтони Джошуа (24-2, 22 КО).
Красюк заявил, что в данный момент рассматривается три варианта, где могут провести реванш украинца и британца. Примечательно, что среди потенциальных мест проведения боя есть и Украина.
"Мы планируем встретиться с промоутером Энтони Джошуа Эдди Хирном в ближайшие несколько недель, чтобы начать подготовку к реваншу. Мы рассматриваем три варианта места проведения боя - Великобританию, Украину и Ближний Восток. Надеюсь, что к концу 2021 года мы сможем принять окончательное решение.
Читайте такжеЗнаменитый украинский боксер возвращается в ринг: названо имя соперника и дата бояНас не расстраивает идея реванша. Мы были на сто процентов осведомлены о пункте о реванше, когда подписывали контракт на бой. Всё идёт по плану. Мы делаем ставку на реванш, как на бой номер один!", - приводит слова Красюка Sky Sports.
Ранее промоутер чемпиона мира в супертяжелом весе Александра Усика Александр Красюк рассказал, когда его клиент начнет готовиться к реваншу с Энтони Джошуа.
Усик - Джошуа: что известно о реванше
- Изначально в контракте на первый бой Усика и Джошуа была прописана опция реванша на случай поражения британского боксера. Джошуа воспользовался ей.
- Сообщалось, что реванш пройдет, скорее всего, в марте или апреле 2022 года.
- Что касается места проведения боя, то наиболее вероятным вариантом является Великобритания. Также изучаются варианты с Украиной, США и Ближним Востоком.
- Виталий Кличко прокомментировал возможность проведения реванша в Киеве.
- Стало известно, как распределят гонорары в поединке-реванше.
- Джошуа заявил, что не против провести реванш в Киеве.