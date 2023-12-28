Джервонта Дэвис решил изменить свое имя из-за принятия новой религии.

Непобежденный чемпион мира в трех весовых категориях Джервонта Дэвис решил принять ислам и изменить свое имя.

Как сообщает Boxing Kingdom, теперь в новой религии звездный боксер будет называть себя Абдул Вахид.

Таким образом, 29-летний американский боксер повторил поступок легендарного Мухаммеда Али. В свое время культовый спортсмен также принял ислам и сменил свое имя из Кассиуса Клея на всемирно известное Мухаммед Али.

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Джервонта Дэвис дебютировал на профессиональном ринге в 2013 году. Первый чемпионский пояс американец завоевал в январе 2017 года, став чемпионом IBF во втором полулегком весе (до 59 кг).

В декабре 2019 года Джервонта завоевал чемпионский пояс WBA в легком весе (до 61,2 кг), нокаутировав представителя Кубы Юриоркиса Гамбоа.

В июне 2021 года Дэвис одержал победу техническим нокаутом против американца Марио Барриоса и завоевал титул WBA в первом полусреднем дивизионе (до 63,5 кг).

В своем последнем бою Джервонта Дэвис нокаутировал звездного соотечественника Райана Гарсию и защитил титул чемпиона мира по версии WBA.

Всего в послужном списке американского боксера 29 побед в 29 боях на профи-ринге. 27 поединков он закончил досрочно.

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