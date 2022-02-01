Полиция Киева сделала заявление, в котором сообщила, что украинский боксер Владимир Вирчис совершил самоубийство или же его довели до суицида.
Об этом сообщает сайт полиции Киева.
В ночь с 27 на 28 января в Днепровском районе Киева (по улице Раисы Окипной) прохожий случайно увидел повешенное тело. Утром 28 января жена Вирчиса сообщила в полицию, что ее муж исчез. Впоследствии выяснилось, что повешенный погибший - это Вирчис.
Правоохранительные органы выдвинули две основные версии смерти боксера: совершение самоубийства или же доведение до самоубийства. Следствие продолжается и позже будет проведена судебно-медицинская экспертиза, которая установит окончательную причину смерти.
Полицейские ищут свидетелей, опрашивают родственников погибшего, а также проверяют версии, не имел ли Вирчис врагов или же долговых обязательств.
Владимир Вирчис: что известно о боксере
- В профессиональном боксе Вирчис дебютировал в 1999 году, в бою с Андреем Олейником.
- В 2003-04 годах Вирчис был интерконтинентальным чемпионом мира по версии IBF в супертяжелом весе, а в 2005-06 годах - интерконтинентальным чемпионом по версии WBO.
- В 2007 году Владимир одержал победу над итальянцем Паоло Видоцем и завоевал чемпионский титул EBU в хэвивейте.
- В 2008 году проиграл Хуану Карлосу Гомесу в бою за звание чемпиона мира по версии WBC. Это поражение стало вторым в его карьере. Первое он потерпел в 2006 году, когда столкнулся с узбеком Русланом Чагаевым и проиграл решением судей.
- В своем последнем бою Вирчис победил латыша Эдгарса Кальнарса в 2009 году.
- Всего Вирчис провел 28 поединков на профессиональном ринге: у него было 26 побед, из них 21 нокаутом.