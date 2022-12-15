Артем Далакян проведет шестую защиту чемпионского титула против непобежденного костариканца.

Чемпион мира по версии WBA в легчайшем весе Артем Далакян свой следующий бой проведет против Давида Хименеза из Коста-Рики.

Как сообщает транслятор поединка BT Sport, поединок состоится 28 января в Лондоне на стадионе "Уэмбли".

Он пройдет в андеркарте боя между Артуром Бетербиевым и Энтони Ярдом в рамках шоу промоутерской компании Фрэнка Уоррена Queensbery Promotions.

Видео дня

В случае победы над костариканцем Артем Далакян подпишет контракт с компанией Queensberry Promotions, которую возглавляет известный промоутер Фрэнк Уоррен. Об этом заявил накануне глава украинской промоутерской компании Union Boxing Promotion Юрий Рубан.

"Если говорить о перспективе, то есть следующая договоренность с британским промоутером: в случае, если Артем выиграет у боксера Де Ла Хойи, он подпишет со-промоутерский контракт с компанией Queensberry Promotions и возможный бой за объединение титулов до конца 2023 года", - сказал Юрий Рубан.

Напомним, 34-летний Далакян завоевал чемпионский пояс WBA в 2018 году в бою с бывшим чемпионом двух дивизионов Брайаном Вилорией, победив единогласным решением судей.

Артем Далакян провел на профи-ринге 21 бой и во всех одержал победы.

Последний раз Далакян выходил в ринг еще 20 ноября 2021 года, когда техническим нокаутом в девятом раунде победил Луиса Консепсьона из Панамы. Это была пятая успешная защита титула украинцем.

Отметим, что Далакян всего во второй раз в профессиональной карьере будет драться за пределами Украины. В 2018 году он в США победил американца Брайана Виллорию.

30-летний Хименес в 2021 году завоевал вакантные титулы WBC Latino и WBA Gold, а 16 июля этого года победил американца Рикардо Сандовала в поединке за статус обязательного претендента на пояс WBA. По итогам поединка судьи большинством голосов отдали победу костариканцу.

На счету Давида Хименеса 12 побед в 12 поединках, девять из которых он выиграл нокаутом.

Вас также могут заинтересовать новости: