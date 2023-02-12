Виктор Выхрист второй раз в жизни сражался в ринге против Леньера Перо.

Украинский боксер Виктор Выхрист уступил техническим нокаутом кубинцу Леньеру Перо и потерпел первое поражение в карьере среди профессионалов.

В Сан-Антонио (США) Выхрист проиграл Перо техническим нокаутом в восьмом раунде. Украинец пропустил удар, после которого прекратил защищаться, а рефери в ринге остановил поединок.

Для 30-летнего Выхриста, которого из-за роста 196 см и внешнего сходства сравнивали с Владимиром Кличко, это поражение стало первым среди профессионалов. Украинец проигрывал кубинцу на любительском ринге. Также в активе Виктора 11 побед (7 – нокаутом). На счету Перо 9 побед (6 - нокаутом) в 9 поединках.

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Виктор Выхрист: карьера супертяжеловеса

В январе 2020 года Выхрист решил отказаться от шансов поехать на Олимпиаду-2020 в составе сборной Украины и перешел в профессионалы.

Выхрист выступает на профессиональном ринге под псевдонимом "Фауст", что переводится с немецкого языка как "кулак".

В 2017 году Виктор стал чемпионом Европы среди любителей.

В прошлом году Выхрист нокаутировал во втором раунде опытного 35-летнего оппонента из Грузии Яго Киладзе.

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