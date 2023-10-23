Владимир Кличко вспомнил о своем поединке против Сэмюэла Питера.

Легенда мирового бокса и бывший чемпион в супертяжелом весе Владимир Кличко назвал самого стойкого оппонента, с которым ему доводилось встречаться на ринге.

"Сэмюэл Питер в 2005 году. У меня было множество точных попаданий, а в 12-м раунде, мне показалось, что я сломал косточки пальцев после левого хука.

Парень шатался, но все еще стоял на ногах. Думаю, что лишил его духа в том бою. Он был сильно потрясен. В первом поединке его решительность и воля к победе были потрясающими", - приводит слова Владимира Кличко DAZN.

Видео дня

Добавим, что за свою карьеру Владимир Кличко дважды встречался с Сэмюэлем Питер. Первый бой состоялся в 2005 году и завершился победой Владимира единогласным решением судей. Реванш состоялся спустя пять лет - Кличко-младший нокаутировал американца в 10-м раунде.

Всего за свою карьеру Владимир Кличко провел 69 боев. В послужном списке украинца 64 победы и пять поражений. Кличко-младший владел титулами WBO (2000-2003, 2008-2015), IBF (2006-2015), IBO (2006-2015) и WBA (2011-2015).

Владимир Кличко является рекордсменом по количеству побежденных соперников за титул чемпиона мира в супертяжелом весе - 23, побив рекорд, принадлежавший Джо Луису и Мухаммеду Али.

Также Кличко-младший владел титулом чемпиона мира на протяжении 4382 дней (12 лет), что является лучшим показателем за всю историю королевского дивизиона.

Свой последний бой Владимир Кличко провел 29 апреля 2017 года против Энтони Джошуа. Поединок завершился победой британца техническим нокаутом в 11-м раунде.

Вас также могут заинтересовать новости: